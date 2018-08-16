Здание Дома звукозаписи на Малой Никитской улице в Москве передадут издательству «Известия»

Произойдет это 31 августа

Здание отдает государственная радиовещательная компания ВГТРК. Уже 25 августа демонтируют и увезут оборудование, в дальнейшем его использовать не будут. После разберут и вывезут архитектурно-акустические конструкции. Люди из мира музыки и звукозаписи с ужасом восприняли эти новости. Как написал в Фейсбуке главный редактор журнала «Звукорежиссер» Анатолий Вейценфельд: выгоняют всех, в том числе и оркестры, судьба ряда студий неизвестна, а технику вывозят на склад. Будущим Дома звукозаписи озабочены представители музыкальной общественности и звукорежиссеры. Они обратились к властям с открытым письмом, в котором просят не допускать уничтожения здания и сохранить профиль его деятельности. Свои подписи под обращением, в частности, поставили композитор Александр Чайковский, пианистка Екатерина Мечетина, радио— и телеведущий Артем Варгафтик, композитор и пианист Антон Батагов.

Специалисты называют акустику студий Дома звукозаписи уникальной лучшей в России.