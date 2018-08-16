Управление делами президента заключило контракт с подрядчиками на реставрацию Национального Капитолия в Гаване

Из федерального бюджета выделено без малого 650 миллионов рублей на восстановление золотого покрытия купола здания. Контракт размещен на сайте госзакупок. РБК обратился в администрацию президента, чтобы выяснить, кто будет выполнять эти работы, однако получить ответ пока не удалось. Реставрацию нужно завершить к осени следующего года, когда Гавана будет отмечать 500 лет с момента основания. Как ожидается, после реставрации в Капитолий снова переедет правительство страны.