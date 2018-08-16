Управление делами президента заключило контракт с подрядчиками на реставрацию Национального Капитолия в Гаване
Из федерального бюджета выделено без малого 650 миллионов рублей на восстановление золотого покрытия купола здания. Контракт размещен на сайте госзакупок. РБК обратился в администрацию президента, чтобы выяснить, кто будет выполнять эти работы, однако получить ответ пока не удалось. Реставрацию нужно завершить к осени следующего года, когда Гавана будет отмечать 500 лет с момента основания. Как ожидается, после реставрации в Капитолий снова переедет правительство страны.
Комментарии14
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bozk 16 августа 2018 | 17:12
Гавана. А там и до Панамы не далеко, хи хи.
astet 16 августа 2018 | 17:20
bozk: то есть Путин создал структуру,
сотрудники-бездельники которой не знают чем заняться?
И которая финансируется из российского бюджета?
Поэтому Путин нашёл им занятие?
Значит,
деньги на содержание путинских бездельников есть,
а на пенсии россиянам денег нет?!!
fig_vvam 16 августа 2018 | 17:21
bozk: А разве гаванский Капитолий принадлежит России?
И когда это случилось?
Когда Кубе 39 миллиардов долларов долгов списали?
danko1 16 августа 2018 | 17:21
bozk: Это для россиян денег нет, а на покупку лояльности стран с диктаторскими режимами денег не жалеют.
olegleon 16 августа 2018 | 17:24
danko1: "There is no such thing as public money; there is only taxpayers’ money. "
(Нет никаких «общественных денег», есть только деньги налогоплательщиков)
tks 16 августа 2018 | 17:29
olegleon: Ну, и что дальше?
danko1 16 августа 2018 | 17:33
tks: А дальше он начнет обвинять нищих пенсионеров, которым завидует, хотя и пенсионеры являются налогоплательщиками, покупая товары, в стоимости которых налоги составляют значительную часть.
neitral_n 16 августа 2018 | 17:13
Причём в этих бабках есть кровно мной заработанная часть! Я - против! Самим не хватает!
sergo_25_26 16 августа 2018 | 17:13
Последние ахи и вздохи о Кубе.
tks 16 августа 2018 | 17:27
Бабло девать некуда?
yralez 16 августа 2018 | 17:29
Что то мелковато для самих друзей.......видать, внучата подросли.
gregor 16 августа 2018 | 17:30
Управление делами президента заключило контракт с подрядчиками на реставрацию Национального Капитолия в Гаване
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Я и 86 % телевизионного электората одобрямсов , согласны отдать 650 миллионов на реставрацию здания в Гаване .
ВЕТЕРАН ВОВ живущий в лачуге без удобств подождёт ,пока не заслужил .
Здание в Гаване важней ,так сказали по телевизору ,значит 86 % одобрямс .
Поэтому и нет в России ни дорог ,ни друзей .
А зачем в России дороги ? Классик прав .
kompricikos 16 августа 2018 | 17:36
gregor: крыша Капитолия одна ,а на вас на всех теплых туалетов не напасешься
nicar 16 августа 2018 | 17:35
Почему Россия должна восстанавливать Капитолий для кубинского правительства? Это компенсация за то, что Куба строила хрень под названием коммунизм!?