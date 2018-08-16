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17:02, 16 августа 2018

Мать председателя Госдумы владеет квартирой площадью 400 квадратных метров и несколькими крупными компаниями

Об этом на своем сайте рассказал глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Навальный добавил, что примерная стоимость такой квартиры сейчас составляет 230 миллионов рублей.

Комментарии

18

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ematveev 16 августа 2018 | 17:11

400 квадратных метров, 200 млн!
Это же в два раза больше (и по площади, и по цене) одной из квартир Немцова! Кошмар какой!

Кстати, о цифрах: Навальный не хочет сообщить, сколько фирм зарегистрировано на него? А если взять его родственников и некую Сидорову Ираиду Михайловну?

ЗЫ: для тех, кто не в курсе.
Сидорова - это тот самый человек, который, например, руководил фирмой "Аллект". А фирма "Аллект" - получатель 100 млн руб, которые ей перевел Навальный, после чего фирма "обанкротилась".
Ах, да: учредитель фирмы "Аллект" - по совпадению тот же Навальный.
Если кто-то еще не прочуствовал связь клана Навальныхо и Сидоровой: один из учредителей фирмы мамы Навального - все та же самая Сидорова.
Такое вот совпадение.

danko_badka 16 августа 2018 | 17:15

ematveev: а сколько имеет мать данко1? Кто нибудь знает её мать?

danko_badka 16 августа 2018 | 17:17

ematveev: её мать? В маями.

kasperyan 16 августа 2018 | 17:27

danko_badka: Сам с собой общаешься. Забыл перелогиниться?

fig_vvam 16 августа 2018 | 17:25

ematveev: И что ты им еешь против матери Володина?
она что виновата, что он голубой?
Она его в деревне воспитывавла в правильных траджициях.
Это его в институте ...да.
так что не надо про мать его.

johnbmw Евгений Большаков 16 августа 2018 | 17:34

вот у володина мама - Образцовый Пенсионер ... ей уже 82г, а она как Заведённая ПАШЕТ!!!

xxxapek 16 августа 2018 | 17:27

ematveev:

Продолжай в том же духе, и да пребудут с тобой доширак и путинка

danko1 16 августа 2018 | 17:13

Когда Володин говорил, что Россия- это Путин, то он имел в виду, что кусочек России принадлежит и ему с родней, а алмазы России его сыну.

timudjin 16 августа 2018 | 17:13

Коррупция- для увода в сторону. Не коррупция убивает страну. Террор ! Навальный - супер агент олигархов !

max3446 16 августа 2018 | 17:17

Полиция жестоко избила студентов в киевском университете (ФОТО)

Сегодня состоялась чрезвычайное событие в Национальном медицинском университете имени Богомольца.

Люди в форме правоохранителей жестоко избили студентов в помещении ректората НМУ, которые пытались помешать рейдерскому захвату самого рейтингового медицинского учебного заведения страны людьми замминистра здравоохранения Линчевского, сообщают очевидцы.

По предварительным данным, трое студентов были госпитализированы. Другим работники «скорой», которая приехала по вызову, оказали помощь на месте.

«Таким образом, из-за избиения студентов и ломки имущества Университета, пытается занять свою новую должность и.о. ректора Университета Юрий Кучин», — отметили очевидцы происходящего.

Сам Кучин, комментируя события на камеру, также признал, что поведение полицейских было слишком грубым. Но не смог объяснить, почему по просьбе студентов не остановил насилие и отрицал, что имеет отношение к организации силового захвата ректората с помощью непонятных людей в форме полицейских.


Источник: http://rusvesna.su/news/1534425333

Дикая стана, дикие нравы. Кстати ничтожество навральный дела расследование откуда у гудкова квартира за сотни миллионов евро или на какие шиши куплена и содержится жилье по слухам его любовника Волкова в Люксембурге?

xxxapek 16 августа 2018 | 17:30

max3446:

Такие приёмы в стиле "зато у них негров вешают" были в ходу во времена позднего застоя.
Тебе до России, видимо, нет дела, все мысли об Украине?

kama 16 августа 2018 | 17:17

А не мочилово ли это господина Володина?

tks 16 августа 2018 | 17:18

Нее, это никакая не коррупция!!
Вот Навальный - он да, коррупционер настоящий, а тут - какая же это коррупция? Это порядок вещей, так сказать!

olegleon 16 августа 2018 | 17:22

tks: они ничем не отличаются друг от друга. ну только если суммами украденного. одним больше повезло, Навальному меньше.

jamba 16 августа 2018 | 17:21

Итак, шо мы имеем? Бабушка (она же, мама "героя") - 82 г.; - квартирка - примерно 250 млн. руб! Получаем - чтобы купить эту квартирку, она должна была бы работать с первого дня рождения!!!! и зарабатывать в месяц около 250 тыс. руб.;)))))Не хило!)

barmaglotoff 16 августа 2018 | 17:28

Про маму и в википедии Володина написано. ФБК занимается плагиатом. Ну квартирку нашли для агитки Навального.

sarbus 16 августа 2018 | 17:33

barmaglotoff: Википедия Володина???

johnbmw Евгений Большаков 16 августа 2018 | 17:35

вот у володина мама - Образцовый Пенсионер ... ей уже 82г, а она как Заведённая ПАШЕТ!!!

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