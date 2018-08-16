Максимальное число приемных детей в одной семье могут сократить

Об этом журналистам сказала глава Минпросвещения Ольга Васильева. Она также добавила, что министерство планирует ужесточить требования к усыновителям.

Для обеспечения адекватного подбора будущих родителей для ребенка, необходимо создать качественную систему подготовки органов опеки. Такое мнение ТАСС высказала руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям – сиротам», член Общественной палаты Елена Альшанская.

«Самый главный вопрос у нас в том, а кто оценивает. Сотрудники органов опеки состоят из людей, которые не обладают часто, к сожалению, должной компетенцией. Люди приходят туда просто, на самом деле, с улицы. И хотя у нас появились некие профессиональные требования к уровню знаний органов опеки, эти требования, опять же, не даются ни с какой программой подготовки. То есть компетенции для того, чтобы выполнить вот этот отбор, у них реально нет. У нас должна сложиться совершенно другая система профессиональных кадров, где в первую очередь будет идти оценка потребностей ребенка, исходя из этого уже будет подбираться семья, которая способна оказывать помощь именно этому конкретному ребенку, стать для него хорошей принимающей семьей»

Альшанская добавила, что нет никаких вузов или учреждений, которые готовят сотрудников органов опеки.