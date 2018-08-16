Умерла певица Арета Франклин
В Детройте умерла певица Арета Франклин, которая с конца 1960-х носила неофициальный титул «королевы музыки соул».
Она умерла у себя дома в кругу семьи в возрасте 76 лет. Официальная причина смерти пока не сообщается.
Об этом сообщает ABC.
Комментарии1
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dataan 16 августа 2018 | 17:24
На 50-м году жизни умерла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова. Для россиян это гораздо большая утрата.