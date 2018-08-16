В Детройте умерла певица Арета Франклин, которая с конца 1960-х носила неофициальный титул «королевы музыки соул».

Она умерла у себя дома в кругу семьи в возрасте 76 лет. Официальная причина смерти пока не сообщается.

Об этом сообщает ABC.