Украинская прокуратура потребовала приговорить Виктора Януковича к 15-ти годам тюрьмы

Об этом сообщается на сайте ведомства. На суде в Киеве прокурор заявил: «миллионы украинцев доверили ему свое будущее, однако он предал. Как последний трус он покинул страну на произвол судьбы, бежал в объятья агрессора». Обвинение потребовало признать Януковича виновным в госизмене, пособничестве в изменении границ Украины и ведении агрессивной войны. Изначально прокуратура хотела для Януковича пожизненного заключения. Прения сторон в суде продолжатся 13-го сентября.

Суд над Януковичем проходит в заочном режиме, так как он находится в России.