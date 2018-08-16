Украинская прокуратура потребовала приговорить Виктора Януковича к 15-ти годам тюрьмы
Об этом сообщается на сайте ведомства. На суде в Киеве прокурор заявил: «миллионы украинцев доверили ему свое будущее, однако он предал. Как последний трус он покинул страну на произвол судьбы, бежал в объятья агрессора». Обвинение потребовало признать Януковича виновным в госизмене, пособничестве в изменении границ Украины и ведении агрессивной войны. Изначально прокуратура хотела для Януковича пожизненного заключения. Прения сторон в суде продолжатся 13-го сентября.
Суд над Януковичем проходит в заочном режиме, так как он находится в России.
Комментарии10
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danko_badka 16 августа 2018 | 16:43
Рабинович, знаете, что в ваше отсутствие вас приговорили на 25 лет? Знаете, в моё отсутсвие они могут меня даже расстрелять. Дыбилы!!! Дне дануко1 спец в прокуратуре Украины?
parasuk_ 16 августа 2018 | 16:47
Теперь потомки протоукров запрут портрет своего беглого хохолбаши в камеру и будут гордиться собой :)
navsegda 16 августа 2018 | 16:53
parasuk_: А ты будешь целовать его в оппу
edyunia 16 августа 2018 | 17:01
navsegda: \\А ты будешь целовать его в оппу\\
Нет, он навеки принадлежит пуцину.
"Но я другому отдана; Я буду век ему верна", - пока не явится другой пуцин.
glotov 16 августа 2018 | 16:48
У ник в УК статья " за обманутые надежды"?
max3446 16 августа 2018 | 17:02
Срочная новость, максимальный репост, сенсация, это должен прочесть каждый!
Хакерская группа «КиберБеркут» получила информацию о подготовке Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины террористического акта на Донбассе с применением радиоактивных материалов.
«Украинские диверсанты планируют заразить радиоактивными отходами воду в канале «Северский Донец — Донбасс», откуда идет забор воды в Южно-Донбасский водовод, и обвинить во всем руководство ДНР.
Проведение этой спецоперации поручено диверсионной группе ССО, которая с 2017 года проходит подготовку на базе 142 учебно-тренировочного центра (в/ч А2772) в Бердичеве, Житомирская область. Согласно перечню иностранных военных специалистов, находящихся в Украине, обучение этой группы проводят 14 американских инструкторов.
Источник: http://rusvesna.su/news/1534412114
vsehporvem 16 августа 2018 | 17:05
max3446: Ну что же - тем скорее закончится агония сегодняшней недоУкраины!
max3446 16 августа 2018 | 17:13
vsehporvem: помимо образования 404 надо еще пендосию привлекать, они же террористов готовят судя по срочному сообщению
vsehporvem 16 августа 2018 | 17:03
Все украинские судьи просто мечтают выписать ордер на арест всего зверья, которое сейчас правит Украиной! Будет им или пожизненное или расстрел. Иного просто не может быть.
andreyoo 16 августа 2018 | 17:11
«миллионы украинцев доверили ему свое будущее, однако он предал.
--- И ведь не возразишь