Власти выселяют петербургское отделение «Мемориала»
В здании на Разъезжей улице они работали более 20 лет. Чиновники комитета имущественных отношений уведомили об этом руководство правозащитной организации, но не сообщили причины. Об этом «Эху Москвы» в Петербурге рассказал сопредседатель петербургского «Мемориала» Александр Даниэль.
Ранее, и в этом году тоже, петербургские власти постоянно включали «Мемориал» в Перечень общественных объединений которые освобождаются от арендной платы за пользование помещений.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 16 августа 2018 | 16:40
"петербургские власти постоянно включали «Мемориал» в Перечень общественных объединений которые освобождаются от арендной платы за пользование помещений. "
богатый город Питер! а потом удивляемся, почему в бюджетах нет денег
nf5096004 16 августа 2018 | 16:51
olegleon: да неужели эти суммы так велики, и их можно сравнить с суммами на дворцы, дома, яхты наших чиновников. Вот куда денежки утекают.
olegleon 16 августа 2018 | 17:13
nf5096004: без копейки и рубль не рубль.
нет, ну если там в аренде метров 30-40, то да. только вот выглядит это не очень хорошо с моральной точки зрения.
parasuk_ 16 августа 2018 | 16:40
В этом мемориале приличных людей совсем нет. Каждый первый наркоторговец или педофил
rihard 16 августа 2018 | 16:55
parasuk_: Доказательствами конечно не заморачиваетесь.Главное нагадить, а разгребать сами будете.
hz6691 16 августа 2018 | 17:01
parasuk_: Вы, как жертва, можете подать на них в суд.