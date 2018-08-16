Власти выселяют петербургское отделение «Мемориала»

В здании на Разъезжей улице они работали более 20 лет. Чиновники комитета имущественных отношений уведомили об этом руководство правозащитной организации, но не сообщили причины. Об этом «Эху Москвы» в Петербурге рассказал сопредседатель петербургского «Мемориала» Александр Даниэль.

Ранее, и в этом году тоже, петербургские власти постоянно включали «Мемориал» в Перечень общественных объединений которые освобождаются от арендной платы за пользование помещений.