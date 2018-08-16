Региональные избиркомы запросили у туристических фирм данные о поездках россиян в день выборов 9-го сентября.
Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Избиркомы требуют, чтобы турфирмы до 1-го сентября передали фамилии, имена и отчества туристов, а также даты их рождения и адреса регистрации. В каких именно регионах рассылают такие письма, Тюрина не уточнила, однако она отметила, что избирательные комиссии не имеют права требовать такие данные. Передача персональной информации третьим лицам возможна только, если человек дал на это согласие, иначе за это грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2-х лет.
Комментарии5
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olegleon 16 августа 2018 | 16:37
потребовать то они могут, только могут в ответ получить то, о чём сказано, т.е. "не имеем право передавать персональную информацию"
sneer1 16 августа 2018 | 16:39
Интересно, зачем им? Два варианта представляются равновероятными: 1. Чтобы знать, чьи бюллетени можно использовать (за кого поставить закорючку) 2. Чтобы знать, чьи бюллетени точно использовать нельзя, чтобы не проколоться (а то потом устроит скандал недовольный человек - был в отпуске, а за него голосовали.)
post_v 16 августа 2018 | 16:43
sneer1:
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скорее, первый вариант.
ведь через 30 дней все бюллетени уничтожаются
странно, что не потребовали заодно "ключ от квартиры, где деньги лежат"
djuga 16 августа 2018 | 16:46
sneer1: Интересно, зачем им?
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Есть и третий вариант: обязать бюджетников явиться на избирательный участок, чтобы проголосовать.
А скорее всего все три варианта - одновременно.
В общем, так называемый "выбор без выбора".
sergo_25_26 16 августа 2018 | 17:10
А по чём оленина в Москве? Помню собирались накормить всех олениной в начале санкций.