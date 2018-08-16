Региональные избиркомы запросили у туристических фирм данные о поездках россиян в день выборов 9-го сентября.

Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Избиркомы требуют, чтобы турфирмы до 1-го сентября передали фамилии, имена и отчества туристов, а также даты их рождения и адреса регистрации. В каких именно регионах рассылают такие письма, Тюрина не уточнила, однако она отметила, что избирательные комиссии не имеют права требовать такие данные. Передача персональной информации третьим лицам возможна только, если человек дал на это согласие, иначе за это грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2-х лет.