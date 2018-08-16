В колонии Рыбинска осужденный покончил с собой

Еще двое инсценировали попытку самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба областного ФСИН. По данным ведомства, тело погибшего нашли 15-го августа. Следов насилия не обнаружено. Еще двое заключенных нанесли себе порезы на шее и животе куском проволоки. Им оказана помощь. Госпитализация не потребовалась. В рыбинскую колонию №2 приехал уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин. В областном управлении Следственного комитета начали проверку.