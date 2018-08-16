В колонии Рыбинска осужденный покончил с собой
Еще двое инсценировали попытку самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба областного ФСИН. По данным ведомства, тело погибшего нашли 15-го августа. Следов насилия не обнаружено. Еще двое заключенных нанесли себе порезы на шее и животе куском проволоки. Им оказана помощь. Госпитализация не потребовалась. В рыбинскую колонию №2 приехал уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин. В областном управлении Следственного комитета начали проверку.
Комментарии9
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olegleon 16 августа 2018 | 16:34
почему Эхо упорно преступников называет "осуждённый"?
equus 16 августа 2018 | 16:37
olegleon:
Наверно, потому что в данном случае речь идёт не о всяких преступниках, а именно об осуждённых.
olegleon 16 августа 2018 | 16:45
equus: а осуждённый это не преступник?
polikarpich 16 августа 2018 | 16:40
olegleon: Не всякий осуждённый - преступник. И не каждый преступник осуждён.
olegleon 16 августа 2018 | 16:50
polikarpich: второе верно, первое очень редко когда верно.
meteor1908 16 августа 2018 | 16:44
olegleon: потому, что так он именуется согласно УПК РФ.
olegleon 16 августа 2018 | 17:16
meteor1908: уговорили. будем общаться языком УПК ))
пусть убийца будт осуждённым, а не преступником
vasya_von_smetankin 16 августа 2018 | 16:44
Думаю, настало время снять свой вариант высокопатриотической киноленты, под названием... "Триумф Духовности", например.
Марго Симоньян в качестве Лени Рифеншталь, конечно, не потянет, но когда нам мешало отсутствие профессионализма?
m_doc 16 августа 2018 | 16:48
Покончил с собой мужчина 1985 года рождения, отбывающий свой срок за убийство. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, это уже не первая его попытка суицида. Правоохранительные органы предыдущие попытки связывали с «семейными обстоятельствами».
Подробности: https://regnum.ru/news/2465582.html