Северная Корея заморозила все заявки на визы для иностранцев до 9 сентября
Причины не называются. По данным газеты Индепендент, скорее всего, это временная мера, которая призвана разгрузить гостиницы и обеспечить передышку туристическому сектору Северной Кореи во время повышенного спроса. 9 сентября в Пхеньяне должно состояться торжественное мероприятие по случаю 70-летия основания КНДР. На них ожидается большое количество туристов, журналистов и дипделегаций.
Комментарии3
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olegleon 16 августа 2018 | 16:20
"которая призвана разгрузить гостиницы"
это шутка такая или поток туристов в Северную Корею настолько огромен?
gregor 16 августа 2018 | 16:38
Северная Корея заморозила все заявки на визы для иностранцев до 9 сентября
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Региональные избиркомы России запросили у туристических фирм данные о поездках россиян в день выборов 9-го сентября.
Во Северные Корейцы и перекрыли визы , что бы Россияне голосовали ,а не ездили в Северную Корею .
apels 16 августа 2018 | 17:34
Единый день голосования в России и акции Навального :)