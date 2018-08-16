Северная Корея заморозила все заявки на визы для иностранцев до 9 сентября

Причины не называются. По данным газеты Индепендент, скорее всего, это временная мера, которая призвана разгрузить гостиницы и обеспечить передышку туристическому сектору Северной Кореи во время повышенного спроса. 9 сентября в Пхеньяне должно состояться торжественное мероприятие по случаю 70-летия основания КНДР. На них ожидается большое количество туристов, журналистов и дипделегаций.