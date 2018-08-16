Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян проанонсировал новые ограничения в сообщении с Россией
В своем фейсбуке он написал о некоем «историческом документе», согласно которому в Москву будут ходить только медведи.
Это лишь проявление личных политический амбиций министра. Такое мнение «Эху» высказал директор украинского Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
«Скорее всего, это политический троллинг, политическое высказывание, так как Омелян ищет место в политике Украины после президентских и парламентских выборов, так как партия «Народный фронт» (членом которой является В.Омелян – ЭМ) не имеет никаких шансов попасть в парламент и быть в системе власти», — сказал В.Карасев.
Стремление найти зацепку, чтобы остаться в политике, присуще и другим членам партии «Народный фронт», отметил Вадим Карасев. Он добавил, что подобного рода решения о прекращении сообщения с Россией могут принять либо кабинет министров Украины, либо Совет национальной безопасности и обороны страны.
Комментарии21
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edyunia 16 августа 2018 | 16:08
\\политолог Вадим Карасев.\\
- Он кто, банкир?
- Флейтист.
kraft 16 августа 2018 | 16:09
Мне интересно, а что отечественные СМИ распинаются как невыгодно это будет Украине?
Такое впечатление, что там сидят какие-то лоббисты Украины сплошь.
navsegda 16 августа 2018 | 16:12
kraft: Действительно , на кой им сообщение с жидобандеровскими фашистами ? Просто жаба душит что Украина не под Россией
serhio_25__ 16 августа 2018 | 16:22
kraft: На зло бабушке отрежу себе голову, вот как это называется. Укропская жд нищебродка. Омелян лишил ее значительного дохода. Омеляну не только на укропскую жд плевать, но и на миллионы украинцев, которое ездят в Россию работать и к родственникам. И все очень просто - Омелян уже отправил свою жену рожать в США. Его ребенок получил гражданство США. Омелян свалит с семьей в СШа и что там будет с Укропией ему до лампочки.
bosen48 16 августа 2018 | 16:34
kraft: Я полагаю, что в этом заинтересованы работодатели, всё-таки лучше украинцы и белорусы, чем таджики и узбеки.
Что Украине невыгодно это ещё им предстоит осознать, а вот самим украинцам невыгодно, это уже многие там осознали. Сдаётся мне, что доходы от этого повысятся у работников украинских КПП.
ostapbey 16 августа 2018 | 16:11
Не указан цвет медведей..
Значит закрытие сообщения не имеет силы. Дискриминация белого медведя перед бурым.
Даже..
sergo_25_26 16 августа 2018 | 16:15
Троекратное УРА. УРА. УРА.
sergo_25_26 16 августа 2018 | 16:17
sergo_25_26: а политологу карасю засунем в попу ерша. Или окуня.
olegleon 16 августа 2018 | 16:16
«Давайте подумаем о двух миллионах наших граждан, работающих на территории РФ. Это чьи-то дети, родители, сестры, братья. Теперь представим себе, как возвращаться из России домой тем, кто закончил работу, кто едет в отпуск, кто заболел и т.д.? Все-таки авиарейс — недешевая штука» (Бывший руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Василий Вовк)
edyunia 16 августа 2018 | 16:21
olegleon: \\Давайте подумаем о двух миллионах наших граждан\\
На "Рейх" многие работали, работают и будут работать.
olegleon 16 августа 2018 | 16:30
edyunia: а теперь подумай, что в 1943 году в СССР или Британии обсуждали бы "прекращать ж/д сообщение с Третьим рейхом или нет?". маразм. но это же Украина )))
edyunia 16 августа 2018 | 16:32
olegleon: \\маразм. но это же Украина )))\\
Глупец, спроси до когда совдепия и фашисты в союзниках состояли?
olegleon 16 августа 2018 | 17:18
edyunia: в союзниках?! до этого даже западная история не додумалась. ну да новая украинская история это же 140.000 лет, так что и про "союзники" не удивлюсь
serhio_25__ 16 августа 2018 | 16:24
olegleon: ""Давайте подумаем о двух миллионах наших граждан, работающих на территории РФ"" - Омелян думает о своей жене и ребенку в СШа. Ребенок уже гражданин США.
andreyoo 16 августа 2018 | 16:18
он написал о некоем «историческом документе», согласно которому в Москву будут ходить только медведи.
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Я так понимаю, украинские ВСУ начинают сухопутную блокаду России, украинские ВМС - морскую, а украинские Люфтвафе - воздушную.
edyunia 16 августа 2018 | 16:23
andreyoo: \\Я так понимаю\\
А монголы, какой блокадой прославились, али память девичья?
serhio_25__ 16 августа 2018 | 16:26
edyunia: Оборона Киева (1240) — одно из центральных событий западного похода монголов 1236—1242 годов и монгольского нашествия на Русь 1237—1240 годов, в начале монгольского похода 1240—1242 годов, целью которого стали владения Даниила Галицкого, Польша и Венгрия. Осада и взятие объединёнными войсками монгольских улусов во главе с чингизидом Батыем и военачальником Субэдэем столицы Киевского княжества города Киева, продолжавшееся с 5 сентября до 19 ноября (по другим данным, до 6 декабря) 1240 года. По другой версии[1], Киев был взят за 9 дней.
Монгольское войско направилось на Волынь, откуда части Гуюка и Мунке вернулись на восток. Но часть войск центрального улуса во главе с Каданом и улуса Чагатая во главе с Байдаром продолжили участие в походе на запад вместе с войсками улуса Джучи. Согласно Ипатьевской летописи, пленный Дмитр, сожалея о разорении русских земель монголами, посоветовал им быстрее пройти в Венгрию, чтобы не столкнуться там с организованным сопротивлением.
edyunia 16 августа 2018 | 16:28
serhio_25__: \\Оборона Киева (1240)\\
ПАЦАК, обученный копипастить, - не дивоглядь. Q!
serhio_25__ 16 августа 2018 | 16:36
edyunia: Укроп, возвращайся на историческую родину Киев защищать.
andreyoo 16 августа 2018 | 16:26
edyunia: О чем ты, Эдичка?
max3446 16 августа 2018 | 16:59
Для интереса зайдите на сайт https://www.flightradar24.com и вы увидите кое что интересно, над образованием 404 (некогда Украина) - черная дыра, самолеты там не летают, кроме внутренних. Все знают что это образование не только изгой, но и сбивает гражданские самолеты