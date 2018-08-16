Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян проанонсировал новые ограничения в сообщении с Россией

В своем фейсбуке он написал о некоем «историческом документе», согласно которому в Москву будут ходить только медведи.

Это лишь проявление личных политический амбиций министра. Такое мнение «Эху» высказал директор украинского Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.

«Скорее всего, это политический троллинг, политическое высказывание, так как Омелян ищет место в политике Украины после президентских и парламентских выборов, так как партия «Народный фронт» (членом которой является В.Омелян – ЭМ) не имеет никаких шансов попасть в парламент и быть в системе власти», — сказал В.Карасев.

Стремление найти зацепку, чтобы остаться в политике, присуще и другим членам партии «Народный фронт», отметил Вадим Карасев. Он добавил, что подобного рода решения о прекращении сообщения с Россией могут принять либо кабинет министров Украины, либо Совет национальной безопасности и обороны страны.