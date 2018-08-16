Власти Санкт-Петербурга отказали местному отделению правозащитной организации «Мемориал» в продлении договора аренды
Власти Санкт-Петербурга отказали местному отделению правозащитной организации «Мемориал» в продлении договора аренды на занимаемое помещение. Правозащитники работали в здании на Разъезжей улице более 20 лет, — рассказал «Эху» сопредседатель петербургского «Мемориала» Александр Даниэль.
В Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга сказали, что «Мемориал» должен будет освободить помещение в течение трех месяцев, при этом не уточнили причину расторжения договора.
Комментарии4
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olegleon 16 августа 2018 | 16:10
ну отказали и отказали. вон сколько площадей сейчас свободно
kamen_12 16 августа 2018 | 16:27
Да они уже мышей не ловят, вон Надюху мордуют жидобандеры, а от этих человеколюбов ни слова.
gregor 16 августа 2018 | 16:40
Власти Санкт-Петербурга отказали местному отделению правозащитной организации «Мемориал» в продлении договора аренды
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Поэтому Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет квартирой площадью 400 квадратных метров и зарегистрировала на себя 10 фирм .
oneoretwo 16 августа 2018 | 17:09
...письменно оформляя взаимные денежные обязательства с воровским режимом, необходимо закладываться на любые виды кидалова со стороны плешивых, чтобы можно было нагнуть воров в европейских судах...