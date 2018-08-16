Власти Санкт-Петербурга отказали местному отделению правозащитной организации «Мемориал» в продлении договора аренды на занимаемое помещение. Правозащитники работали в здании на Разъезжей улице более 20 лет, — рассказал «Эху» сопредседатель петербургского «Мемориала» Александр Даниэль.

В Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга сказали, что «Мемориал» должен будет освободить помещение в течение трех месяцев, при этом не уточнили причину расторжения договора.