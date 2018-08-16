ФБК: Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет квартирой площадью 400 квадратных метров

Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет квартирой площадью 400 квадратных метров, которая стоит более 200 миллионов рублей. По крайней мере, так утверждает в своем новом расследовании Фонд борьбы с коррупцией. По словам Алексея Навального, в начале августа 82-летняя женщина зарегистрировала компанию «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом 10 миллионов рублей. Как утверждает Навальный, эта компания стала 10 зарегистрированной на имя матери Вячеслава Володина.