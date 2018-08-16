ФБК: Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет квартирой площадью 400 квадратных метров
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет квартирой площадью 400 квадратных метров, которая стоит более 200 миллионов рублей. По крайней мере, так утверждает в своем новом расследовании Фонд борьбы с коррупцией. По словам Алексея Навального, в начале августа 82-летняя женщина зарегистрировала компанию «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом 10 миллионов рублей. Как утверждает Навальный, эта компания стала 10 зарегистрированной на имя матери Вячеслава Володина.
Комментарии45
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bobiksdoh 16 августа 2018 | 16:54
Это ж сколько бабке бедной убирать приходится...
lager23 16 августа 2018 | 17:06
Талантливый сын путераст не может иметь менее талантливого близкого родственника ...от козов бобры не родятся!
nigilist1977 16 августа 2018 | 17:08
Тогда всё правильно: этой бабке пенсия не нужна. А у нуждающихся просто отнимем.