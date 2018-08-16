Прокуратура поддержит ходатайство следствия о смягчении меры пресечения фигуранткам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. Накануне стало известно, что Следственный комитет больше не видит оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей. 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик обвиняют в создании экстремистского сообщества. Сегодня их дело будет рассматриваться в Дорогомиловском суде столицы. Там усилены меры безопасности.

В деле «Нового величия» очень много вопросов. Содержание под стражей Анны Павликовой и Марии Дубовик является недопустимым, — сказал «Эху» депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов.

По словам Шаргунова, многие экстремистские дела выглядят надуманными, поэтому эти статьи должны быть либо отменены, либо серьезно доработаны.