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16:00, 16 августа 2018

Прокуратура поддержит ходатайство следствия о смягчении меры пресечения фигуранткам дела «Нового величия»

Прокуратура поддержит ходатайство следствия о смягчении меры пресечения фигуранткам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. Накануне стало известно, что Следственный комитет больше не видит оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей. 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик обвиняют в создании экстремистского сообщества. Сегодня их дело будет рассматриваться в Дорогомиловском суде столицы. Там усилены меры безопасности.

В деле «Нового величия» очень много вопросов. Содержание под стражей Анны Павликовой и Марии Дубовик является недопустимым, — сказал «Эху» депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов.

По словам Шаргунова, многие экстремистские дела выглядят надуманными, поэтому эти статьи должны быть либо отменены, либо серьезно доработаны.

Комментарии

5

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sokal123 16 августа 2018 | 16:07

А отпустят девочек когда ? Через год что ли . Мало ли что кто то там чего то поддержал . А результат где ? Когда их выпустят.?

olegleon 16 августа 2018 | 16:13

sokal123: когда суд убедится, что у них есть дом, где они могут находиться

ivfn 16 августа 2018 | 16:20

sokal123:
//А отпустят девочек//
Де́вочка — ребёнок женского пола до юношеского возраста, примерно до 14—16 лет.
Вспомните девочку Караулову. Тоже все ЭХО из штанов выпрыгивало.
Вспомните девочек пуссек,
Забыли все проделки девочек и мальчиков в школах.
В Пскове отстреливлись от ОМОНа 16 летние мальчик с девочкой. А этим кобылам пора уж замуж выходить ,детей рожать ,революционерки хреновы

idruker 16 августа 2018 | 16:32

ivfn: идиот

satt 16 августа 2018 | 16:08

НУ...И..????

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