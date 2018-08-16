Сотни американских изданий присоединились к акции по защите СМИ от нападок Дональда Трампа

Организатором акции выступила газета The Boston Globe. В сообщении издания говорится, что американский президент постоянно «нападает» на свободную прессу, а журналистов считает не соотечественниками, а врагами народа. Противостояние Трампа со многими крупными СМИ США началось еще во время предвыборной гонки. Он неоднократно заявлял, что считает важным использовать Твиттер, так как эта соцсеть позволяет ему напрямую общаться с избирателями.