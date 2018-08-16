Сотни американских изданий присоединились к акции по защите СМИ от нападок Дональда Трампа
Организатором акции выступила газета The Boston Globe. В сообщении издания говорится, что американский президент постоянно «нападает» на свободную прессу, а журналистов считает не соотечественниками, а врагами народа. Противостояние Трампа со многими крупными СМИ США началось еще во время предвыборной гонки. Он неоднократно заявлял, что считает важным использовать Твиттер, так как эта соцсеть позволяет ему напрямую общаться с избирателями.
Комментарии4
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sasass 16 августа 2018 | 15:43
Нам тоже пора так поступить....
olegleon 16 августа 2018 | 15:44
боятся журналисты без работы остаться. ведь хорошие останутся, а остальным работу настоящую искать придётся
ramun 16 августа 2018 | 15:51
olegleon: У них и президенты без работы боятся остаться,не то что у вас,один раз дорвался и навечно.
prof57 16 августа 2018 | 15:47
Ишь, как кинулись защищать свое право лгать.... Да и честным журналистам на стороне интересов граждан никто не заплатит....