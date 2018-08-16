В Шотландии на продажу будет выставлена бутылка виски, стоимостью в 1 миллион евро
Торги пройдут в октябре, — пишет газета Дейли Экспресс. Виски было разлито по бутылкам в 1986-ом году после 60 лет выдержки в дубовой бочке. Сама бутылка представляет культурную ценность – ее дизайн разработал постмодернист Валерио Адами. Всего было выпущено 12 таких бутылок.
Комментарии10
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sm59 16 августа 2018 | 15:37
Если бутылка для виски становится культурной ценностью, то чего стоит эта культура?
ruthenocene 16 августа 2018 | 15:43
sm59: Если бы этот "постмодернист" в неё ещё и насрал - просили бы миллионов пять, не меньше!:))
kamen_12 16 августа 2018 | 15:46
sm59: Культура это то, что создано человеком.
gordy 16 августа 2018 | 15:49
Выпить миллион - как нечего делать!?
navsegda 16 августа 2018 | 15:54
sm59: А что по твоему культура , может Мединский или российское кино , которое можно смотреть только если заставят
ostapbey 16 августа 2018 | 16:00
sm59: а за сколько рублей ты продал бы свою культурную ценность на пробку в ту бутылку??
Бересты у тебя еще осталось на лапти же. И излишки есть небось даже.
ostapbey 16 августа 2018 | 16:04
.Существование берестяной письменности на России было известно и до обнаружения грамот археологами. В обители св. Сергия Радонежского «самые книги не на хартиях писаху, но на берестех» (Иосиф Волоцкий). В музеях и архивах сохранилось немало поздних, в основном старообрядческих документов, даже целых книг, написанных на специально обработанной (расслоенной) бересте (XVII—XIX века). На берегу Волги близ Саратова крестьяне, роя силосную яму, в 1930 году нашли берестяную золотоордынскую грамоту XIV века!!!
Все эти рукописи выполнены чернилами фабрики " москчернила" пером "звездочка".
Даже..
nigelliri56 16 августа 2018 | 15:40
На лето переехали на дачу.
Здоровую овчарку завели,
Чтоб эту дачу не упёрли, значит,
И нас бы заодно не унесли.
Красивая собака, дорогая –
Ведь украдут же, ясно дураку.
Не спит собака, дачу охраняет,
И я не сплю – собаку стерегу. (с)
olegleon 16 августа 2018 | 15:40
вот это и называется "с жиру бесятся"
m_anuchin 16 августа 2018 | 15:49
Раритетная... И есть люди, которые готовы платить, чтобы в свою очередь войти в раритетные личности...