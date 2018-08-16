В Шотландии на продажу будет выставлена бутылка виски, стоимостью в 1 миллион евро

Торги пройдут в октябре, — пишет газета Дейли Экспресс. Виски было разлито по бутылкам в 1986-ом году после 60 лет выдержки в дубовой бочке. Сама бутылка представляет культурную ценность – ее дизайн разработал постмодернист Валерио Адами. Всего было выпущено 12 таких бутылок.