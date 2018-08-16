Избирательная комиссия в Барнауле потребовала от турфирм данные о поездках людей в день выборов 9 сентября

Избирательная комиссия в Барнауле потребовала от турфирм предоставить данные о поездках людей в день выборов 9 сентября. Запрос не имеет законных оснований, об этом «Эху Москвы» сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Тюрина отметила, что разосланные письма были подписаны лично председателем комиссии.