Прокуратура поддержит ходатайство следствия о смягчении меры пресечения фигуранткам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. Накануне стало известно, что Следственный комитет больше не видит оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей. 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик обвиняют в создании экстремистского сообщества. Сегодня их дело будет рассматриваться в Дорогомиловском суде столицы. Там усилены меры безопасности.