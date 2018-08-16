Прокуратура поддержит ходатайство следствия о смягчении меры пресечения фигуранткам дела «Нового величия»
Прокуратура поддержит ходатайство следствия о смягчении меры пресечения фигуранткам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. Накануне стало известно, что Следственный комитет больше не видит оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей. 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик обвиняют в создании экстремистского сообщества. Сегодня их дело будет рассматриваться в Дорогомиловском суде столицы. Там усилены меры безопасности.
Комментарии5
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olegleon 16 августа 2018 | 15:38
"Там усилены меры безопасности. "
а зачем их усиливать, если они не представляют угрозы?
navsegda 16 августа 2018 | 15:51
olegleon: а вдруг злобные либералы побьют полицейских , сколько раз уже такое было , вон Мохнаткин три раза им люлей выписывал
tks 16 августа 2018 | 15:41
Да неужели??
А до ареста насчет "общественной опасности" видимо, ещё ничего ясно не было, ни прокурятине, ни следкому?
polsan 16 августа 2018 | 15:41
Сегодня их дело будет рассматриваться в Дорогомиловском суде столицы. Там усилены меры безопасности.
А меры безопасности зачем усиливать?! )
yralez 16 августа 2018 | 15:49
Какие смелые стали......по кремлевской отмашке.