Защита обжалует приговор бывшему первому замглавы столичного главка Следственного комитета Денису Никандрову

Сегодня он был приговорен к 5 с половиной годам колонии за получение взятки. При этом суд не стал назначать ему штраф, но лишил звания генерал-майора юстиции. Дело рассматривали в особом порядке, поскольку Никандров заключил сделку со следствием и признал вину.

Признательные показания и сотрудничество со следствием оказали решающее влияние на приговор Денису Никандрову, — сказал «Эху Москвы» главный редактор портала Медиазона Сергей Смирнов. По словам Смирнова, для ФСБ ключевое значение имело возбуждение дело против бывшего главы московского СК Александра Дрыманова.



Дело бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Дениса Никандрова и других высокопоставленных работников СК – это не реальная борьба с коррупцией, а следствие «перестройки» внутри правоохранительной системы. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Кирилл Рогов.

«Следственный комитет — это такой фронт-офис ФСБ. Теперь в ФСБ сменились люди, которые курируют контроль элит через хозяйственные преступления, и им нужны другие люди в СК. Они наводят новый порядок», — прокомментировал ситуацию эксперт. К.Рогов также отметил, что борьба с коррупцией в современной России является системным инструментом репрессивного контроля элит.