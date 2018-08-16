Требования к приемным родителям в России будут ужесточены
По словам министра просвещения Ольги Васильевой, максимальное число приемных детей в семье ограничат. Кандидаты в усыновители будут проходить более серьезное психологическое обследование. Министерство просвещения уже подготовило соответствующий закон. Ранее за реформу органов опеки выступила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Комментарии2
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irdo 16 августа 2018 | 15:29
Ужесточайте не ужесточайте толку минимум.
В стране, когда не очень жалеют собственных детей,
не будут жалеть и чужих.
Закон Ирода тому порукой.
vadimp 16 августа 2018 | 15:37
"... максимальное число приемных детей в семье ограничат."
Че нешто до чинушь дошло, что "профессиональное" родительство (большое количество приемных детей в семье) - тот же интернат, вид с боку?