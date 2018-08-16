Требования к приемным родителям в России будут ужесточены

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, максимальное число приемных детей в семье ограничат. Кандидаты в усыновители будут проходить более серьезное психологическое обследование. Министерство просвещения уже подготовило соответствующий закон. Ранее за реформу органов опеки выступила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.