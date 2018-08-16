Владимир Путин еще не выработал позицию по поводу изъятия части доходов у крупных компаний
Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Это одна из экспертных точек зрения, это точка зрения помощника президента. Президент согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка. Президент всегда чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий, возможного эффекта для рынка и для отрасли перед тем, как принимать решение. Мы ожидаем, что после проработки будет сформулирована позиция. Пока никакой позиции не фиксировалось и не формулировалось».
Помощник президента Андрей Белоусов ранее предложил забрать у металлургических и химических компаний около полутриллиона рублей.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kaputvsemu 16 августа 2018 | 15:07
Позицию, в которой Владимир Путин имеет всю Россию, он уже давно выработал.
pyfrjvsqfldjrfn 16 августа 2018 | 15:51
//Президент всегда чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий, возможного эффекта для рынка и для отрасли//
И тщательно выясняет вопрос, во сколько виолончелей поместится стырен..., ой, возможный эффект.
lager23 16 августа 2018 | 15:11
У него одна четырёх ходовая позиция — наврать, украсть, распилить и нагадить, всё остальное время он развлекается ломкой дров!
alex_omsk1 16 августа 2018 | 15:12
Главврун подпись поставил, а позицию не выбрал? уахаххаха
sagen 16 августа 2018 | 15:18
И тут выходит Песков из ворот Кремля, как Петька из кинофильма "Чапаев", стреляет вверх из маузера и кричит - Тихо!!! Путин думать будет!!!.
bobiksdoh 16 августа 2018 | 15:22
Та давно уже пора "все взять и поделить". Даже начальник очистки знал, как решить проблему.
abuvgrobu 16 августа 2018 | 15:24
Хе-хе первым было заявление что Путин предложил, посмотрели на реакцию и переложили на Белоусова, теперь вообще на прогресивный налог сваливают. Фокусники.
А прогрессивный налог вводить нельзя, отменять итоги приватизации нельзя, а пенсионный возраст почему-то повышать нужно обязательно
vadimp 16 августа 2018 | 15:29
"Владимир Путин еще не выработал позицию по поводу изъятия части доходов у крупных компаний"
"Изъятия"!!! :) - Экспроприация экспроприаторов?
Грабить этож те не экономику развивать! Много мозгов не нужно.
chubazzl 16 августа 2018 | 15:30
Надо восстанавливать советскую власть в стране и соответствующий проект развития. Тогда многие проблемы решатся сами собой. Нет идеи - нет и работающей системы. Нет работающей системы - есть бардак и хаос в решениях. Я так считаю.
ss2020 16 августа 2018 | 15:36
у вовы все позиции из камасутры... и позади стоит абрамович!)))
eduard53 16 августа 2018 | 15:39
ИМХО, если достаточно долго вырабатывать позицию, то практически нечего будет после изымать. Это - примерно, как сообщить преступнику о грядущем у него обыске за две-три недели до того ...
tprfrund001 16 августа 2018 | 15:41
Акции дешевеют - правительство РФ их скупает - разбазаренное ЕБНом имущество возвращается в руки государства. На сколько, говорите, подешевели? На три трилллиона? Так свободных средств у РФ семь с половиной!
vpu2011 16 августа 2018 | 15:47
Найдёт ещё чего на Кубе отремонтировать.
yralez 16 августа 2018 | 15:56
Решил как с пенсиями......гоп-стоп из-за угла.
ramun 16 августа 2018 | 15:56
Позицию себе или позицию,в которой он хочет поставить крупные компании?
putin2018 16 августа 2018 | 15:59
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
inga_92_1 16 августа 2018 | 16:02
Путин еще не выработал позицию
Опасаюсь, как бы советника колбасками от игорька не угостили...