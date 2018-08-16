Россия потратит почти 650 миллионов рублей на восстановление купола Капитолия в Гаване
Как стало известно РБК, управ делами президента выбрала подрядчика для выполнения работ. Название организации не уточняется. Деньги будут выплачены из федерального бюджета. Работы начнутся уже в этом месяце и завершатся к концу следующего года.
Комментарии28
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vpu2011 16 августа 2018 | 15:06
Больше полумиллиарда на восстановление величия угробивших Кубу диктаторов.
Отлично.
zapadnay 16 августа 2018 | 15:22
vpu2011:
Купол в Гаване важнее наших пенсионеров, больных детей и стариков?! По телеящику постоянно собирают деньги нуждающимся, а государство вона оно как действует....
anticolonel 16 августа 2018 | 15:49
zapadnay: А Вы сомневались?
arye_11 16 августа 2018 | 15:06
15 млрд. долларов безвозвратных долгов списали Кубе.
На этом фоне 650 млн. руб, так, пустяк, мелкая добавка, плюнуть и забыть
polsan 16 августа 2018 | 15:13
arye_11: .....Россия списала Кубе долгов на $31,7 млрд, это было в 2014 году. )
arye_11 16 августа 2018 | 15:19
polsan:
Ну, вот, тогда все становится понятно.
Как это принято в солидных торговых сетях - если ты делаешь крупную покупку, то тебе дают мелкий подарок от фирмы.
Вот и здесь то же самое. За то, что Куба разрешила списать свои долги перед Россией в 31,7 млрд. долларов, в качестве мелкого подарка Россия отремонтирует ей купол всего за 650 млн. рублей.
Мелкая вещь, а все равно приятно.
danko1 16 августа 2018 | 15:20
polsan: Даже эти 650 млн. руб.- это жизни детей, которые не выживут.
Около 15 тысяч детей ежегодно умирают из-за того, что нет денег на их лечение.
И за что власть так ненавидит россиян, включая детей?
cattt 16 августа 2018 | 15:24
danko1: Совсем рехнулся диктатор, на бога деньги есть а на детей собираем по копеечке.
anticolonel 16 августа 2018 | 15:52
danko1: А что их любить-то, если они и без любви голосуют правильно?
omichka 16 августа 2018 | 15:08
"Так лучше бы нашему Мишке расчёску купили."
/любимый фильм "Приходите завтра"
hiryrg 16 августа 2018 | 15:09
Замечательно! А в РФ сколько нужно восстановить куполов? Не счесть...А плевать про наши купола...и ещё всякие Тувы, области, Сирии наш... Поможем нашей братской кубе - восстановим купол, списали долг 30млд.$ и ещё спишем.
leo858 16 августа 2018 | 15:11
щедрые люди... россияне.
byaka50 16 августа 2018 | 15:13
В бюджете денег нет! Своим гражданам...
lager23 16 августа 2018 | 15:14
Добрый за чужой счёт Вова тешит своё великодушие, это от того что он мыслит глобально и не живёт на зарплату!
condor00 16 августа 2018 | 15:21
lager23: +100
aleksei123m 16 августа 2018 | 15:18
Естественно, а куда же еще тратить деньги в рашенсудей?
Перекормленные пенсионеры, отдыхающие исключительно на Гавайях, отличная (не будем уточнять от чего) медицина, великолепное образование, (любой скажет, что 2х2= столько сколько решит путин), экономика, обгоняющая Науру...
Ну, куда же еще тратить? Или на войнушку или на Гавану...
vadimp 16 августа 2018 | 15:22
Грите денег на пенсии нет? :(
daowood 16 августа 2018 | 15:26
Америка будет Кубу скупать на корню и все плюшки ссответственно от этого иметь, а Вова, неадекват как всегда, починит крышу и будет ждать осанну в свой адрес. А получит плевок и проклятия в адрес ..овняшки.))
dedctolet 16 августа 2018 | 15:28
Кубе уже простила российская "народная"мафия больше 30ти млрд.долл.за последние 10лет.Простят ещё,денег то много.За последние 10 лет простили около 100млрд.долл.разным странам,таким как Ливия,Ирак,КНДР,Афганистан и пр."друзьям"немного потратились на Крым,на Донбасс,на Сирию.
То что на пенсии россиянам нет денег,это мелочи.Володин сказал что россиянам пенсии и не нужны
konstantin7k 16 августа 2018 | 15:28
Оно не хочет любить Россию, оно теперь хочет лелеять Кубу ... Может быть, оно жаждет там (вдали от Гааги), тихой старости ...?
alex55 16 августа 2018 | 15:29
Очевидно слово "крышевать" кубинские товарищи восприняли буквально. А напрасно....
pravdatut 16 августа 2018 | 15:29
Купол-это маскировка. Там много чего будет напичкано в сторону США.
eduard53 16 августа 2018 | 15:29
Нашему населению, в т.ч. пенсам, уже по традиции, не привыкать, затягивая пояса, помогать другим странам ради приобретения их дружбы: за бесплатно всё никак не получается ...
ka_mate 16 августа 2018 | 15:30
Ну а если на эти деньги купить аппарат МРТ была бы конечно полная глупость.
petrivanov 16 августа 2018 | 15:34
Очень правильно! И нужно тогда ещё поднять НДС и увеличить пенсионный возвраст!
На эти деньги можно было бы, конечно, что-то хорошее сделать для своих, но "своих лучше бить, чтобы чужие боялись!"
eduard53 16 августа 2018 | 15:35
Всплыла дворовая-детская песенка моего школьного детства:
"Куба, отдай мой хлеб.
Куба, возьми свой сахар.
Куба, Хрущёва уже больше нет.
Куба, пошла ты на ..."
ed10075 16 августа 2018 | 15:43
А как же "Денег нет, но вы держитесь?!" Опять ложь?!
glock09 16 августа 2018 | 15:47
России больше некуда девать деньги налогоплательщиков.