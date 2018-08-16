Украина объявила о скором введении новых транспортных ограничений с Россией
Они будут касаться не только железнодорожного сообщения, ограничение которого Киев уже анонсировал ранее.
«В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», -написал в своем Фейсбуке министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, анонсируя ограничения в сообщении с Россией. При этом, какие именно меры будут предприняты, он не раскрыл, отметив в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», что речь не только о железнодорожном сообщении. Об этих планах министр объявил еще в начале августа в эфире телеканала «1+1», но появились они гораздо раньше – в прошлом году. Тогда Владимир Омелян объяснил предложение об отмене железнодорожного сообщения тем, что Россия построила пути в обход Украины. Убытки от такого решения, по словам министра, составили бы всего одну гривну – именно столько РЖД платила за транзит.
Отметим, что на сегодняшний день между странами нет прямых поездов российского формирования. Через территорию Украины транзитом курсирует единственный российский поезд — Кишинев-Москва. А авиасообщение между странами прекратилось еще в 2015 году.
Ранее стало известно, что российский Минтранс разработал пакет ответных мер на случай, если Украина прекратит железнодорожное и автобусное сообщение с Россией
Комментарии53
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ukraminadozemljudobrjt 16 августа 2018 | 15:02
Эти имбецилы своих пугают или нас смешат?
edyunia 16 августа 2018 | 15:19
ukraminadozemljudobrjt: \\ или нас смешат? \\
Типа, не смешите наши "искандеры".
roman_i_olga 16 августа 2018 | 15:22
edyunia: начхать на уркаину она мало кому интересна. у нас своих проблем до хуху
edyunia 16 августа 2018 | 15:26
roman_i_olga: \\ у нас своих проблем до хуху \\
Где ещё наsрать?
navsegda 16 августа 2018 | 15:57
roman_i_olga: Начхать ?! Врёшь ) По российскому ТВ только Украину и показывают , а статьи про Украину на ЭХЕ собирают больше всего комментов
shplint_05 16 августа 2018 | 15:40
Лучшая ответная мера это десант на Банковой.
edyunia 16 августа 2018 | 15:46
shplint_05: \\Лучшая ответная мера\\
- Таки наspать.
dorin1987 16 августа 2018 | 15:47
_: А Вы готовы оторвать пятую точку и десантироваться? Да что я такое говорю- конечно же нет :) Ваша "ответная мера" - она вот - постик за 11,8 :)
nelibermot20 16 августа 2018 | 15:26
ukraminadozemljudobrjt: думаю не первое и не второе. Это они так заранее предупреждают (не пугают, а информируют) 3 миллиона украинских заробитчан, шо теперь платить за проезд на маршрутках, принадлежащих близким родственникам этого Омеляна прилется существенно дороже
prorab1 16 августа 2018 | 15:34
nelibermot20: Мне кажется , пора переименовать Киевский вокзал в Москве , обратно в Брянский вокзал , как и было до революции.
detul 16 августа 2018 | 15:38
prorab1: Зачем ?? Россия с Украиной не воюет.
navsegda 16 августа 2018 | 16:00
prorab1: Переименуй Россию в Улус Джучи
bosen48 16 августа 2018 | 15:55
nelibermot20: Похоже погранцов и таможенников поставили на самообеспечение.
Устроился мужик в ГАИ работать. Через пол года его к себе начальство вызывает и говорит:
- Ты, , когда за зарплатой придёшь ?!!
А он им:
- А у вас тут, чё, ещё и зарплату дают???
Вот только нечестно, а как на западе погранцам жить?!
pravdatut 16 августа 2018 | 15:26
ukraminadozemljudobrjt: Мы к захватчикам, врагам не хотим ездить.
andreyoo 16 августа 2018 | 15:51
pravdatut: Мы к захватчикам, врагам не хотим ездить.
--- Э-э-э... кто вы? Те миллионы гастеров?
rico777 16 августа 2018 | 15:03
Хохложопые дебилы, мля...
dmast79 16 августа 2018 | 15:06
rico777: Видимо, этих дебилов как скот скоро погонят на убой. "Агент Трамп" - работает )))
navsegda 16 августа 2018 | 16:03
rico777: А зачем тебе болезному транспортное сообщение с жидобандеровцами ? Вот накуя тебе туда ездить ?
danko_vaflistka 16 августа 2018 | 15:10
Где моя сестра danko1? Почему она молчит?
Слава Усраине! Героям Усраины слава!
danko_badka 16 августа 2018 | 15:34
danko_vaflistka: сдохла.
jblack2 16 августа 2018 | 15:12
Удивительный му.. чудак этот Омелян. Человек, который отвечает за РАЗВИТИЕ транспортных связей целой страны - ратует за их сокращение!
С головой у него все нормально?
Может думает успеть чухнуть в Штаты к своим американским деткам?..
vpu2011 16 августа 2018 | 15:12
Всё верно, и стену с колючкой и минами на границе с росейскими оккупантами.
skull__ 16 августа 2018 | 15:16
vpu2011: Яйценюх вроде уже построил за миллиард...
Ещё кому то понадобились дома в Майями?)))
vpu2011 16 августа 2018 | 15:23
skull__: 11.80
Давай, попрыгай ещё, шавка конторская.
skull__ 16 августа 2018 | 15:25
vpu2011: Так вроде главные по прыжкам шумеры, зачем мне твой хлеб отбирать?
Кастрюлю на голову и прыг скок с российского сайта)
vpu2011 16 августа 2018 | 15:34
skull__: Не знаю, кто главный, но шестёркой, это ты тут прыгаешь под моим комментарием, за порцию лапши от хозяина.
Вот тебе ещё 11.80 накапало. Прыгай дальше, ты мне не интересен.
yakutt86 16 августа 2018 | 15:37
vpu2011: На какой такой границе? Эту границу стерли с лица земли "оккупанты" 4 года назад. Их там нет, и границы тоже нет.
vpu2011 16 августа 2018 | 15:40
yakutt86: Вот, первая задача - дойти до границы. Вторая - построить стену.
parasuk_ 16 августа 2018 | 15:15
Зробитчане теперь будут ходить на заработки пешком :)
edyunia 16 августа 2018 | 15:21
parasuk_: \\Зробитчане\\
"Террористы", - казахи и киргизы, метром пользуются.
pravdatut 16 августа 2018 | 15:23
parasuk_: Заробитчан едет в РФ мало , будет еще меньше. РФ воинственна, враждебна, захватническая. Детей уже в тюрмы бросают.
andreyoo 16 августа 2018 | 15:54
parasuk_: Зробитчане теперь будут ходить на заработки пешком :)
--- Зачем? Когда мне ремонт делали украинские рабочие, по окончании они заказали микроавтобус и он их вместе с вещичками увез.
Да и путь через Батьку пока не отменяют.
sagen 16 августа 2018 | 15:22
Кажись, засвербило что-то у патриотов сзади. Хорохорятся, типа Искандеры на поездах не ездят.
drgonish 16 августа 2018 | 15:25
[Украина объявила о скором введении новых транспортных ограничений с Россией]
Товарооборот России и Украины вырос за полгода почти на треть. Казалось бы, что общего у украинских санкций и голодовкой народного героя Украины Нади Савченко?
edyunia 16 августа 2018 | 15:31
drgonish: \\Товарооборот России и Украины вырос\\
Груз "200" ты включил в товарооборот?
drgonish 16 августа 2018 | 15:41
edyunia:
Нет. Ни груз "200" ни твои отходы жизнедеятельности в товарооборт не включены.
edyunia 16 августа 2018 | 15:44
drgonish: \\ни твои отходы жизнедеятельности в товарооборт не включены.\\
Почему?
detul 16 августа 2018 | 15:44
edyunia: Груз 200 остается в основном в Украине, поскольку состоит из граждан Украины. А с поступлением на вооружение ВСУ дальнобойных снайперских винтовок из Канады, этого груза станет гораздо больше. ((( Причем с двух сторон, поскольку внутриукраинский бизнес никто не отменял.
edyunia 16 августа 2018 | 15:48
detul: \\Груз 200 остается в основном в Украине\\
Таки да, вас даже жёны и матери не хотят хоронить.
detul 16 августа 2018 | 15:55
edyunia: Так в подобного рода междусобицы и едут люди определенного сорта. Может жены и матери тех немногих, что едут из России воевать в Украину, переживают за то, как бы они оттуда не вернулись. ….
edyunia 16 августа 2018 | 15:58
detul: \\едут люди определенного сорта.\\
В РФии власть состоит из людей галимого сорта и ты, её поддерживающий, ихний смерд.
captainobvious 16 августа 2018 | 15:30
отмена всех видов транспортного сообщения в сочетании с безвизовым режимом? это новое слово в истории мировой дипломатии )))
хохлы, такие хохлы...
max3446 16 августа 2018 | 15:32
Срочная новость, максимальный репост, сенсация, это должен прочесть каждый!
Хакерская группа «КиберБеркут» получила информацию о подготовке Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины террористического акта на Донбассе с применением радиоактивных материалов.
«Украинские диверсанты планируют заразить радиоактивными отходами воду в канале «Северский Донец — Донбасс», откуда идет забор воды в Южно-Донбасский водовод, и обвинить во всем руководство ДНР.
Проведение этой спецоперации поручено диверсионной группе ССО, которая с 2017 года проходит подготовку на базе 142 учебно-тренировочного центра (в/ч А2772) в Бердичеве, Житомирская область. Согласно перечню иностранных военных специалистов, находящихся в Украине, обучение этой группы проводят 14 американских инструкторов.
Источник: http://rusvesna.su/news/1534412114
edyunia 16 августа 2018 | 15:39
max3446: \\rusvesna.su\\
Айухеть!
max3446 16 августа 2018 | 15:52
edyunia: Да. не украинские сми транслирующие регулярно фейки (смотрим разоблачения Анатолия Шария). А на русской Весне большими буквами прописано - только проверенная информация. И перейдя по ссылке Вы даже сканы документов по этой теме увидите
edyunia 16 августа 2018 | 16:01
max3446: \\И перейдя по ссылке\\
Пойди-ка ты прошка на ссылку и через ссылку, имея в зубах эту же ссылку.
andreyoo 16 августа 2018 | 15:56
max3446: Дурачек, завязывай мусорить. Если написано максимальный репост, ни в коем случае читать не следует.
max3446 16 августа 2018 | 16:03
andreyoo: слышал ваш хозяин ничтожества навральный и всякие недоблохеры навроде гомикадзе любят эту фразу и такие как вы тут же бежите их бредни распространять.
tprfrund001 16 августа 2018 | 15:37
Бацька радостно потирает руки.
yakutt86 16 августа 2018 | 15:40
Странно, война уже столько лет идет, а эти до сих пор не перекрыли весь транспорт со страной-агрессором.
andreyoo 16 августа 2018 | 16:00
yakutt86: война уже столько лет идет, а эти до сих пор ...
---
Эстонцы, сэр!
mppv 16 августа 2018 | 15:46
С обязательным обеспечением каждого гражданина Украины укрокомпасом?
ramun 16 августа 2018 | 15:54
От России нужно отгораживаться всем.Такая она неприятная страна.