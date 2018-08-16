[Украина объявила о скором введении новых транспортных ограничений с Россией]

Они будут касаться не только железнодорожного сообщения, ограничение которого Киев уже анонсировал ранее.

«В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», -написал в своем Фейсбуке министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, анонсируя ограничения в сообщении с Россией. При этом, какие именно меры будут предприняты, он не раскрыл, отметив в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», что речь не только о железнодорожном сообщении. Об этих планах министр объявил еще в начале августа в эфире телеканала «1+1», но появились они гораздо раньше – в прошлом году. Тогда Владимир Омелян объяснил предложение об отмене железнодорожного сообщения тем, что Россия построила пути в обход Украины. Убытки от такого решения, по словам министра, составили бы всего одну гривну – именно столько РЖД платила за транзит.

Отметим, что на сегодняшний день между странами нет прямых поездов российского формирования. Через территорию Украины транзитом курсирует единственный российский поезд — Кишинев-Москва. А авиасообщение между странами прекратилось еще в 2015 году.

Ранее стало известно, что российский Минтранс разработал пакет ответных мер на случай, если Украина прекратит железнодорожное и автобусное сообщение с Россией