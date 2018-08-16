Турфирмы стали получать письма с требованием предоставить информацию о клиентах, которые будут 9 сентября на отдыхе
Туристические компании в регионах стали получать письма с требованием предоставить информацию о клиентах, которые будут 9 сентября – в день выборов – находиться на отдыхе. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, в частности, такие запросы рассылает избирком одного из сибирских городов. Тюрина пояснила, что указания выяснять, кто из граждан где находится в момент выборов, не входит в перечень полномочий избирательных комиссий.
Комментарии5
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danko1 16 августа 2018 | 14:46
Уголовные дела на тех, кто предпочел отдых участию в мерзком спектакле, под названием выборы, заведут?
vladimirgornitsky 16 августа 2018 | 14:49
Дело понятное. За этих безбоязненно можно бюллетени в урну опускать - без риска, что к концу дня явится избиратель, а ему скажут, что он уже голосовал...
Кстати, такой случай был с моим коллегой еще в советское время - он вечером с дачи приехал и пошел к концу дня на участок. Коллега рассказывал, что пошел к председателю комиссии, тот с ним поговорил душевно на тему "ну, ты же понимаешь", коньяку они выпили...
sterhogolub 16 августа 2018 | 15:05
vladimirgornitsky: Вот так, по-тихоньку, страну и пропили
vezdehod 16 августа 2018 | 15:08
А Турфирмы не могут послать в Сад тех кто это требует - ссылаясь на закон о Неразглашении данных клиента?
apels 16 августа 2018 | 15:19
Если турфирма разглашает такие данные то нарушает законодательство по работе с персональными данными. Это наказуемо! Достаточно собрать сведения и подать в суд.