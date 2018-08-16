Турфирмы стали получать письма с требованием предоставить информацию о клиентах, которые будут 9 сентября на отдыхе

Туристические компании в регионах стали получать письма с требованием предоставить информацию о клиентах, которые будут 9 сентября – в день выборов – находиться на отдыхе. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, в частности, такие запросы рассылает избирком одного из сибирских городов. Тюрина пояснила, что указания выяснять, кто из граждан где находится в момент выборов, не входит в перечень полномочий избирательных комиссий.