СК обвинил пенсионерку из Тольятти Любовь Кузаеву в создании экстремистского сообщества

Следственный комитет обвинил пенсионерку из Тольятти Любовь Кузаеву в создании экстремистского сообщества, возбуждении ненависти, реабилитации нацизма и даже публичных призывах к сепаратизму через социальные сети.

Накануне бывшего руководителя самарской «Общины коренного русского народа» Любовь Кузаеву задержали на 48 часов. По словам адвоката международной правозащитной группы «Агора» Тимура Мифтахутдинова, «исходя из того, с какой скоростью появляются новые уголовные дела, можно предположить, что пенсионерке из Тольятти готовят роль организатора экстремистского сообщества». По версии следствия, Кузаева, руководившая общиной до 2015 года, размещала сама и просила других членов объединения размещать экстремистские материалы в социальных сетях. Сейчас пенсионерке инкриминируют сразу десять эпизодов экстремистской деятельности, связанных с возбуждением ненависти или вражды организованной группой, реабилитации нацизма и публичных призывов к сепаратизму. Все обвинения в отношении себя Кузаева называет вымышленными. В Тольятти Любовь Кузаева известна, как бывший член избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также сторонница неадекватной идеи триединой Руси.

Сегодня суд Автозаводского района Тольятти рассмотрит ходатайство Следственного комитета о заключении Любови Кузаевой под стражу.