СК обвинил пенсионерку из Тольятти Любовь Кузаеву в создании экстремистского сообщества
Следственный комитет обвинил пенсионерку из Тольятти Любовь Кузаеву в создании экстремистского сообщества, возбуждении ненависти, реабилитации нацизма и даже публичных призывах к сепаратизму через социальные сети.
Накануне бывшего руководителя самарской «Общины коренного русского народа» Любовь Кузаеву задержали на 48 часов. По словам адвоката международной правозащитной группы «Агора» Тимура Мифтахутдинова, «исходя из того, с какой скоростью появляются новые уголовные дела, можно предположить, что пенсионерке из Тольятти готовят роль организатора экстремистского сообщества». По версии следствия, Кузаева, руководившая общиной до 2015 года, размещала сама и просила других членов объединения размещать экстремистские материалы в социальных сетях. Сейчас пенсионерке инкриминируют сразу десять эпизодов экстремистской деятельности, связанных с возбуждением ненависти или вражды организованной группой, реабилитации нацизма и публичных призывов к сепаратизму. Все обвинения в отношении себя Кузаева называет вымышленными. В Тольятти Любовь Кузаева известна, как бывший член избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также сторонница неадекватной идеи триединой Руси.
Сегодня суд Автозаводского района Тольятти рассмотрит ходатайство Следственного комитета о заключении Любови Кузаевой под стражу.
Комментарии25
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neyexo 16 августа 2018 | 14:42
затихли, боитесь комментировать?
archibald_dandy_esquire 16 августа 2018 | 14:55
neyexo: " боитесь комментировать?"
комментировать нечего - бандиты и воры ведут войну против населения - глав.гибрид пожелал, чтобы к 2019 году была создана Система Исправительных Центров (СИЦ) - аналог ГУЛАГа, куда посадят примерно 50% населения, которые будут работать на "эпохальных проектах" бр.Ротенбергов, Ковальчуков и прочих членов ОПГ за миску похлёбки
сейчас отрабатываются методы "посадок", а обвинить любого россиянина можно в чём угодно по причине наличия преступной организации "мойсуд", штампующимх обвинительные приговоры со скоростью бешеного принтера
tks 16 августа 2018 | 15:05
archibald_dandy_esquire: Да, и это будет та самая, вожделенная "опора на внутренние ресурсы"!
mikescholar 16 августа 2018 | 14:43
Она виновна уж тем что пенсионерка. А вот если бы не ушла на пенсию, а продолжала работу в избиркоме, не было бы у неё времени на вредные идеи!
danko1 16 августа 2018 | 14:44
Режим, который ведет борьбу, фальсифицируя уголовные дела против стариков и детей, обречен.
Вопрос только в том, как он долго будет гнить с таким рабски покорным населением и кто выживет.
fig_vvam 16 августа 2018 | 14:53
danko1: Надо понимать, что эта дама действительно неадекватна.
Эта организация вообще была создана неадекватными престарелыми нацистами.
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«Общины коренного русского народа» — региональные отделения организации Русская Республика Русь, которую возглавляет бывший член общества «Память» и РНЕ Виктор Кривов. Несколько «Общин коренного русского народа» ранее были признаны экстремистскими и запрещены в РФ.
Чем однообразнее политический ландшафт, тем заметнее в нем фигуры маргиналов — чудаков, умалишенных и проходимцев.
«Медиазона» с облегчением завершает галерею недооцененных харизматиков портретом Виктора Кривова — главы исполкома Госсовета Русской Республики Русь в составе Российской Федерации.
Русская Республика Русь была образована в составе Российской Федерации в 2003 году. Первое учредительное собрание состоялось в марте, на нем избрали Госсовет республики; на втором, которое прошло в декабре того же года, основатели приступили к формированию административно-управленческого аппарата.
После первого учредительного собрания о создании русской республики уведомили ООН, правительство России и администрацию президента. На красном флаге Руси решено было изобразить руну одал, которую республиканцы называют древним русским символом.
Верховным правителем учредительное собрание избрало Владимира Попова, однако в настоящее время республикой руководит 68-летний Виктор Кривов; он возглавляет исполком Госсовета. Место председателя Госсовета, то есть главы республики, сейчас вакантно.
Кривов рассказывает, что в 2003-м после собрания Попов исчез вместе с учредительными документами республики. Позже бумаги удалось вернуть. Кривов уверен, что верховного правителя Руси тогда госпитализировали в психбольницу. Сейчас Попов упоминается как верховный правитель на сайте другой Русской республики. Кривов считает, что это одна из «имитационных организаций»; в свою очередь, Попов своим указом отправил Кривова в отставку за превышение полномочий.
tks 16 августа 2018 | 15:08
fig_vvam: Какая разница, адекватна она, или неадекватна, если по изначально неадекватной статье её привлекают? В этом кремлевскими политтехнологами и заложен "глубокий смысл" - привлекать всех, кого за дело, а кого просто так. Чтобы общественную реакцию расколоть.
d_moll 16 августа 2018 | 15:21
fig_vvam: и? кому нанесли вред эти чокнутые, чтобы их судить по уголовной статье?
lisitsa1962 16 августа 2018 | 14:54
danko1: Уважаемая, это не тот случай. Старухой эта дама будет лет через 20-25. Не за простой репост её посадили. Хотя сам факт посадки за любой репост идиотичен но в данном случае "экс-глава "самарской общины "коренного русского народа"" логично когда-нибудь бы села
danko1 16 августа 2018 | 14:59
lisitsa1962: Я говорю не о неадекватности этой молодой пенсионерки, а о том, что даже за глупость, которую пишут, нельзя людей подвергать уголовному наказанию.
На Жириновского, который приказывал помощнику в страстную пятницу изнасиловать беременную журналистку, да еще кричал при этом "Христос воскрес", верующие почему-то не оскорбились.
Сажать за картинки и репосты - полный маразм.
lisitsa1962 16 августа 2018 | 15:01
С этим совершенно согласна
danko1 16 августа 2018 | 15:06
lisitsa1962: Достаточно было давно просто запретить эту организацию, если она действительно экстремистская, а с людьми провести разъяснительную работу.
Даже в застойные годы КГБ проводил разъяснительную работу с теми, кого считал неблагонадежными, а не сажали всех подряд, что делают сейчас.
segserg 16 августа 2018 | 15:37
danko1:
""На Жириновского, который приказывал помощнику в страстную пятницу изнасиловать беременную журналистку, да еще кричал при этом "Христос воскрес", верующие почему-то не оскорбились. ""
Также как на "радиоактивный пепел" Киселева (ст.354) и "размазывание печени манифестантов по асфальту" Пескова. За последнее в нормальной стране последовала бы моментальная отставка.
polikarpich 16 августа 2018 | 15:16
lisitsa1962: Весь "экстремизьм" заключается во фразе "русского народа". На это они реагируют, как бешеные бультерьеры.
Где же сам экстремизм и его плоды? Где акции, терракты, убийства? Имеют место быть? За что конкретно она когда-нибудь бы села?
lisitsa1962 16 августа 2018 | 15:46
polikarpich: Где же сам экстремизм и его плоды? Где акции, терракты, убийства? Имеют место быть? За что конкретно она когда-нибудь бы села?
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Ваши первые два вопроса в России с третьим никак не соотносятся. Зайдите на их сайт или погуглите Русская Республика Русь, у вас все вопросы отпадут
dorin1987 16 августа 2018 | 16:04
polikarpich: /Где же сам экстремизм и его плоды?/ - В лугандоне, в Сирии, в няшмяше, в Кремле...Это если кратко :) Полный список мест, где отличился царек РФ за 20 лет - очень большим будет...
gregor 16 августа 2018 | 14:44
Сумачечая страна .
arye_11 16 августа 2018 | 15:03
gregor:
Ну, если это отсыл к известной песне Потапа и Насти "Сумачечая весна", то тогда надо и первые строчки с припевом привести
- Пришла, и оторвала голову нам, сумачечая страна, ла-ла-ла-ла...
tks 16 августа 2018 | 15:12
gregor: И на этом фоне Вождь это единственный самый человечный человек: то тиграми занимается, то стерхами, то детьми... то вообще, на свадьбе всегда желанный гость ;)))
ramus 16 августа 2018 | 14:45
Кругом экстремисты... Почему воровство и казнокрадство процветают?
abuvgrobu 16 августа 2018 | 14:48
Больно шустрая бабка. Нужно ей, как представляется, задницу маленько поприжать..
lisitsa1962 16 августа 2018 | 14:56
abuvgrobu: Больно шустрая бабка.//-- Поинтересуйтесь фотографией этой "бабки"
polikarpich 16 августа 2018 | 15:02
Опять "ВКонтакте"? И опять трёхгодичной давности?
Интересно бы посмотреть, что же это конкретно за такое "возбуждение ненависти" и "реабилитация нацизма (который есть германский вариант фашизма)" содержатся в идее триединой Руси?
Граждане-товарищи, выходите с этой гэбэшной помойки "ВКонтакте", удаляйте наглухо свои аккаунты, обломайте этих тварей хотя бы в этом. Сеть большая, на этом "Контакте" свет клином не сошёлся.
tks 16 августа 2018 | 15:02
Обыкновенный путизм в самом разгаре.
lager23 16 августа 2018 | 15:04
Руки прочь от кремлеботов!
Не дадим в обиду патриков, монголов, свинжу, м_доков, мойш_секельманов, охломонов, стир666 и прочую сомнительную публику.... мы сами будем их воспитывать и бороться за спасение их заблудших тролль душ!