Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 19 сентября режиссера Кирилла Серебренникова
Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Режиссера обвиняют в хищении госсредств, выделенных на проект «Платформа». Сегодня в суде Серебренников в очередной раз в суде заявил о своей невиновности.
Комментарии3
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abuvgrobu 16 августа 2018 | 14:36
Интересно, этого вора когда-нибудь посадят? Или будет как вечный условник навральный?
nns33 16 августа 2018 | 14:41
Держитесь ,Кирилл !!! Сил Вам и победы !!!
blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 14:48
Отмороженный ворюга "Режиссёр", видимо, в этот раз на халяву от Правосудия не отмажется. ))
Вот бы еще деньги бюджетные, наши с вами налоги, из него в казну обратно вытянуть.