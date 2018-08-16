Украина готова ввести новые ограничения в сообщении с Россией

Министр инфромструктуры Владимир Омелян сообщил в Фейсбуке, что подписал один исторический документ. «В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена». Подробности он не раскрыл, отметив лишь, что ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения.