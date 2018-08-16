Украина готова ввести новые ограничения в сообщении с Россией
Министр инфромструктуры Владимир Омелян сообщил в Фейсбуке, что подписал один исторический документ. «В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена». Подробности он не раскрыл, отметив лишь, что ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения.
Комментарии38
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kryimzdick 16 августа 2018 | 14:34
Автобусное тоже.
prorab1 16 августа 2018 | 14:38
kryimzdick: Давно пора! России необходимо запретить заходы в Украинские порты наших судов . А так же подвижного ж.д состава , и грузовиков!
blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 14:46
Бандито-бандеровский обезьянник сам себя огораживает колючей проволокой!
Вот веселуха-то цивилизованному миру наблюдать за этим ШОУ ДЕБИЛОИДОВ !!!
;-D )))))))))
nelibermot20 16 августа 2018 | 14:49
prorab1: полностью поддерживаю! Вот только боюсь, что вместо поездов появятся маршрутки и какая-то "маршруточная" фирма-монополист, владельцем которой по случайному совпадению окажется энтот Омелян
lisitsa1962 16 августа 2018 | 15:03
prorab1: России необходимо запретить заходы в Украинские порты наших судов . А так же подвижного ж.д состава , и грузовиков!
--
+100. Вот есть же вопросы, по которым можем прийти к полному согласию
pavel_svr 16 августа 2018 | 15:10
lisitsa1962:
Вы совершенно не думаете о своей стране, нам то хуже не будет.
ostapbey 16 августа 2018 | 15:34
pavel_svr: будет..
Первый раз хуже тебе станет 22-го числа.
.
Августа..
Даже..
andreyoo 16 августа 2018 | 15:43
ostapbey: Ой! А что у вас 22 августа? День рождения тещи?
ostapbey 16 августа 2018 | 15:52
........Проект закона об ужесточении санкций против России, внесенный группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сенатором Линдси Грэмом, 14 августа был опубликован на сайте Конгресса США.
Документ под номером S.3336, озаглавленный "Закон об укреплении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и введении дополнительных санкций в отношении Российской Федерации", имеет и короткую версию названия: "Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля".
Законопроект был внесен в Конгресс вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля и содержит как политические заявления, так и перечень конкретных мер, которые законодатели предлагают принять в ответ на действия России.
В законопроекте говорится, что Соединенные Штаты не признают аннексии Россией Крыма – по образцу Декларации 1940 года о непризнании аннексии Советским Союзом стран Балтии. Также документ запрещает администрации США предпринимать шаги, направленные на выход страны из НАТО.
lisitsa1962 16 августа 2018 | 15:42
pavel_svr: И нам не будет. Удочка в руках всегда лучше рыбы, кинутой в качестве милостыни.
tremens_delirium 16 августа 2018 | 15:32
lisitsa1962:
Из России идут нефтепродукты, уголь, удобрения, топливо для АЭС. Если не ошибаюсь, бОльшая часть.
Что с этим делать и где взять?
И чем транзит газа, за который идёт схватка, лучше угля?
И что делать заробитчанам в России при отсутствии транспорта: оставаться там, учить языки и податься в Европы, или на Украине появилось полно рабочих мест?
Я уж совсем запутался.
lisitsa1962 16 августа 2018 | 15:53
tremens_delirium: Я уж совсем запутался.//--- Это ваша проблема.
Я считаю что опоздали с этими мерами. Жесткий визовый режим нужно было вводить в 1992м году. А также ещё тогда люстрировать коммунистических активистов и гб-шников. И максимально быстро сходить с транзитной "иглы". Сейчас бы экономику уже перестроили. Но лучше поздно чем никогда.
lisitsa1962 16 августа 2018 | 16:03
tremens_delirium: А в ограничениях, касающихся пересечения границы, не было сомнений ещё перед вводом безвиза. Я ещё тогда здесь писала что теперь будет постепенное ужесточение сообщения между Украиной и РФ. Никто не будет официально требовать от Украины закрыть границу с Россией и ставить это условием чего бы то ни было. Но на неофициальных переговорах ообязательно будут и говорить и подталкивать и требовать. Не сразу, не резко а постепенно... Так что всё пока идёт в точности по моему вангованию :)))
motooppic 16 августа 2018 | 14:36
пусть бы колючей проволокой оградились, чтоб мир этих укродураков не видел и не слышал. И пусть там прыгают и гадят, главное, чтоб никому не мешали!
abuvgrobu 16 августа 2018 | 14:38
Каклорейх пытается удержать людей от бегства. Пешком границу переходить начнут
yeryoma 16 августа 2018 | 14:39
А Омелян будет главой министерства, которого нет. Впору уже и упразднить и должность
bobiksdoh 16 августа 2018 | 14:41
Нельзя быть чуть-чуть беременным. Если Украина планирует двигаться в Европу, то надо, по возможности, ограничивать всевозможные контакты с нынешней Россией. Как показало время, сидеть одной жопой на двух стульях, не совсем полезно. Балтия ушла и спит спокойно. Грузия, Украина, Молдова имеют геморрой, потому что пытались и рыбку съесть и кое-куда сесть. Да, больно будет для многих, но лучше быть бедным, но живым, чем богатым, но в гробу..
dmast79 16 августа 2018 | 15:02
bobiksdoh: Самое главное - отказаться от газового транзита! Нельзя, что бы тоталитарный русский газ проходил через свободные украинские земли!
bobiksdoh 16 августа 2018 | 15:05
dmast79: согласен!
sg97 16 августа 2018 | 14:41
Ептыть. 5 лет скоро будет Революции Обезьян, а скаклы только только "готовы".. Робяты-скакляты, не горячитесь. Ведь Азовское море станет для вас озером. Историк, бля ))) (историк в переводе со свинячьей мовы - дебил)
Тем временем скакложопые обезьяны жгут не по-деццки. В сРаде заявили что "ФИФА должна попросить прощения за то, что позволила провести Чемпионат мира по футболу 2018 года в России" Видимо у Окраины просить надо. И грошей добавить ))) Редкостные уебаны. Куда Сталин смотрел, таща это говно в дом? (((
andreyoo 16 августа 2018 | 14:41
А скажіть шановні, як по-українськи буде Воронеж?
vit0nix 16 августа 2018 | 14:42
а министр не хочет перестать покупать уголь из России, а то уже больше 50% всего импорта угля в Украину идет из России
bobiksdoh 16 августа 2018 | 14:44
У ваты подгорает нипадеццки.))) Радуйтесь, лишнехромосомные, это же для вашего блага! Наконец-то избавитесь от этих жидобандеровцев.))
andreyoo 16 августа 2018 | 14:52
bobiksdoh: У ваты подгорает нипадеццки
---
Дурачек, не то чтоб подгорает. Вата просто охре... удивилась с дебилизьма!
Но мне кажется Омельян на откатах у батьки.
bobiksdoh 16 августа 2018 | 15:01
andreyoo: ДурачОк, ты и по-русски, и по-украински научись писать. Мне на Омеляна чихать, но идея верная. Иначе, так и будет страна, как говно в проруби болтаться. Но тебя,хохла, я понимаю.;)
andreyoo 16 августа 2018 | 14:49
Что уж там подписал Омельян пока неведомо. Посмотрим.
А умиляло меня когда он начал толкать предложения ограничить ж/д сообщение с Россией.
Он, Омельян, министр инфраструктуры. Он должен стремиться максимально ее развивать. Он сам предлагает ее рушить. Ведь прекращение ж/д сообщения это ликвидация раб. мест, какие-то депо, ж\д ветки особенно на востоке остаются невостребованными и подлежат ликвидации. Я так понимаю пассажирское ж\д сообщение с Россией было прибыльным, в отличие от внутреннего. Что позволяло хоть как-то компенсировать убытки.
Если б с предложением о прекращении сообщения выступил какой-н. депутат или даже другой министр еще как-то можно было б понять. но профильный! Зазеркалье, бл.!
bobiksdoh 16 августа 2018 | 14:55
andreyoo: я вот тоже не понимал советское руководство, которое с июня 1941 года прекратило экономическое сотрудничество с Германией.
andreyoo 16 августа 2018 | 15:04
bobiksdoh: я вот тоже не понимал советское руководство...
--- Дебил, ты лучше попытайся понять украинское руководство, которое уже пятый год не прекращает экономического сотрудничества с Россией. И даже сейчас, разве ставится вопрос о прекращении? Украина бегает и жалуется "старшим ребятам", скажите, мол, России пусть газ не перестают через нас транзитировать!
машины российские покупает, продовольствие покупает...
bobiksdoh 16 августа 2018 | 15:12
andreyoo: окацапился ты, дурилка, окацапился. Ты заметь, что без оскорблений тупых, ты уже и слова сказать не можешь. Я тебе говорю о собственной позиции, а не о позиции Пороха или Омеляна. Это можешь понять? Это у вас путин=россия.
andreyoo 16 августа 2018 | 15:37
bobiksdoh: Ты заметь, что без оскорблений тупых...
--- Ты за своим базаром последи. Прервись на минуту в потоках сознания, перечитай собственные посты. Хотя бы прям в этой ветке.
Я с нормальными людьми нормально общаюсь, пока они не начинают недостаток аргументации набросами дерьма прикрывать
bobiksdoh 16 августа 2018 | 15:40
andreyoo: ты за лишнехромосомных обиделся? Так это ж ваш министр сказал, а не я.
andreyoo 16 августа 2018 | 15:47
bobiksdoh: А ты за дебила обиделся? Так я-то ни причем, что ты это он.
И кстати, мне всегда было жаль людей, которые стесняются своей страны. Я их не виню, я их понимаю, но жалею. Даже если они дебилы.
dmast79 16 августа 2018 | 15:04
bobiksdoh: Так перестань прокачивать вражеский газ! Для начала... )))
bobiksdoh 16 августа 2018 | 15:08
dmast79: к сожалению, нет у меня таких полномочий.
max3446 16 августа 2018 | 14:54
Срочная новость, максимальный репост, сенсация, это должен прочесть каждый!
Хакерская группа «КиберБеркут» получила информацию о подготовке Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины террористического акта на Донбассе с применением радиоактивных материалов.
«Украинские диверсанты планируют заразить радиоактивными отходами воду в канале «Северский Донец — Донбасс», откуда идет забор воды в Южно-Донбасский водовод, и обвинить во всем руководство ДНР.
Проведение этой спецоперации поручено диверсионной группе ССО, которая с 2017 года проходит подготовку на базе 142 учебно-тренировочного центра (в/ч А2772) в Бердичеве, Житомирская область. Согласно перечню иностранных военных специалистов, находящихся в Украине, обучение этой группы проводят 14 американских инструкторов.
Источник: http://rusvesna.su/news/1534412114
bobiksdoh 16 августа 2018 | 15:03
max3446: о, академика опять выпустили.)))
sergo_25_26 16 августа 2018 | 15:00
Слава тебе Господи. Отгородится как можно скорее от мордора. Хотя бы пока правит гэбешня и нквд в лице утина. Античеловечное, алчное, воровитое, безмозглое, ....... и т.д и т.п руководство.
serg_anat 16 августа 2018 | 16:02
Трубопроводной транспорт укрочудакам нужно запретить в первую очередь...
А то вишь русский агрессор через киев нефть и газ качает...