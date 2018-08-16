Российский самолет экстренно сел в турецкой Анталии

У Боинга, который выполнял рейс из Туниса в Ростов-на-Дону, возникли проблемы с одним из двигателей. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. На борту Боинга находится более 150 россиян, за ними должен прилететь резервный борт авиакомпании «Северный ветер».