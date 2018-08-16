Российский самолет экстренно сел в турецкой Анталии
У Боинга, который выполнял рейс из Туниса в Ростов-на-Дону, возникли проблемы с одним из двигателей. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. На борту Боинга находится более 150 россиян, за ними должен прилететь резервный борт авиакомпании «Северный ветер».
Комментарии6
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meteor1908 16 августа 2018 | 14:37
шо? Опять? Не прошло и недели...
komiccap_nkvd 16 августа 2018 | 14:44
Не могут в боинге нормальные двигатели делать
russky77 16 августа 2018 | 14:57
komiccap_nkvd: точно. летают на всяком дерьме. нет, чтобы наши самарские поставить. летали бы быстрее звука!
pavelmistery 16 августа 2018 | 15:26
komiccap_nkvd: Странно, что в других странах всё нормально, а в России постоянно ломается. Может это не техника. а человеческий фактор?
Тратят на Крым и Сирию громадные деньги, а на подготовку пилотов денег нет. Может в этом причина?
vasya_von_smetankin 16 августа 2018 | 14:57
"Пассажирам просьба не волноваться. Стюардессы искупаются, пилоты пополнят резервы пива, и мы опять взлетаем. Летайте самолётами Аэрофлота!"
pravdatut 16 августа 2018 | 15:33
Старенькие самолеты, купленные после Африки)