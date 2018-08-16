Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных

Наибольшего прогресса достигла российская сборная, которая поднялась сразу на 21 позицию.

В июньской версии рейтинга ФИФА сборная России находилась на 70-й позиции. Рекордно низкой в своей истории. А заодно — и позади всех участников Чемпионата мира. В июле мировой табель о рангах обновлен не был, что было связано с введением новой системы подсчета очков. И вот наконец в августовской версии рейтинга картина сильно изменилась к лучшему. Удачное выступление на домашнем Мундиале, где подопечные Станислава Черчесова, дошли до четвертьфинала, позволили России ворваться в число 50 лучших команд по версии ФИФА. Сборная России обосновалась на 49 строчке. Впрочем, до исторического максимума еще далеко. В 1995 году национальная команда поднималась аж на пятое место.

Ну а самой сильной сборной по версии ФИФА стала команда Франции. В тройку лучших сборных также входят Бельгия и Бразилия.