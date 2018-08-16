Владимир Путин, по некоторым данным, собрался с частным визитом в Австрию
Как пишут европейские СМИ, президента России пригласили на свадьбу.
Причиной короткой остановки Путина в Австрии станет свадьба австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль, которая пригласила его на личное торжество во время последнего приезда президента в Вену в начале июня, пишет сайт Дойче Велле. Свадьба пройдет в фешенебельном винодельческом хозяйстве на юге Штирии, малой родины мужа Кнайсль, бизнесмена Вольфганга Майлингера, пишет бульварная австрийская газета Кронен Цайтунг. Издание также сообщает, что для охраны мероприятия, в том числе, почетного гостя привлечены бойцы австрийского элитного подразделения Кобра.
Как отмечает Дойче Велле, 53-летняя Карин Кнайсль, являясь беспартийной, тесно сотрудничает с крайне правой Партией Свободы действующего канцлера страны Сабастьяна Курца, который и предложил её кандидатуру на пост министра в конце прошлого года. Наблюдатели характеризуют довольно редкий для Путина визит на частное мероприятие как своеобразный реверанс в сторону нынешнего лидера Австрии, чья партия выступила против введения европейских санкций в отношении Москвы и высылки российских дипломатов после покушения на Сергея Скрипаля и его дочь.
В министерстве иностранных дел Австрии комментировать информацию о вероятном визите Владимира Путина отказались.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 14:13
Будет ли предоставлено нацдилеру (как самому великому политику мира) право первой брачной ночи с невестой?
semia 16 августа 2018 | 14:22
Он с Кабаевой (она инкогнито) поедет. У нас пенсионеров уже за репосты сажают,а Путин по свадьбам подался. Сколько это будет с подарками-перелетами стоить российским пенсионерам(Похоже,что последнее место,где не успели еще все украсть это ПФР
danko_badka 16 августа 2018 | 14:28
semia: к меркельши на свадьбу он точно не поедет, к тебя тоже, сёма.
weeta 16 августа 2018 | 14:20
Он там станцует "Калинку-Малинку" и "Яблочко" - и домой.
sg97 16 августа 2018 | 14:27
Какие на хер "по некоторым данным"??? Во всех сми пишут и показывают третий ден. И только эхо делает вид что какая то интрига только ей ведомая..
Лишь бы не свидетелем, а то придется со свидетельнецей спать..
gvs 16 августа 2018 | 14:28
Он на каждой свадьбе невеста и на каждых похоронах - покойник ))))