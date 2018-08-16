14 россиян, осужденных на Украине, подготовили обращение к Владимиру Путину
Они просят президента содействовать их обмену, — рассказала «Эху Москвы» уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова. По мнению Денисовой, такая встреча может способствовать процессу обмена заключенными.
Комментарии7
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neprostotak 16 августа 2018 | 14:18
Это какой-то фэйк! Ведь все знают, что ихтамнет!
Не может же фюррер нагло врать своему стаду?
tvitov66 16 августа 2018 | 14:20
neprostotak: да и челобитная царю не по форме ибо нет преклонения и лобызания
lisitsa1962 16 августа 2018 | 14:19
Уже 14 за одного. Вчера было 8, утром 11... Как-то быстро россияне дешевеют...
sbk 16 августа 2018 | 14:19
Откуда там россияне? Туристов посадили укрофашисты?
testmeter 16 августа 2018 | 14:22
sbk: Отпускников-трактористов из Бурятии
tvitov66 16 августа 2018 | 14:26
testmeter: однако весьма плодородная земля Донбасская - чего только не рОдит!?!
vpu2011 16 августа 2018 | 14:29
14 россиян, осужденных на Украине - чуваки ещё не просекли, что их там нет.