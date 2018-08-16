Министерство просвещения предлагает ужесточить требования к приемным родителям

Это связано с неутешительными выводами после проверок. Ведомство проанализировало серию трагических случаев в приемных семьях и пришло к выводу, что подбор будущих родителей был недостаточно тщательным, — рассказала глава ведомства Ольга Васильева. В министерстве считают, что нужно ввести дополнительное тестирование для будущих родителей. Речь также идет об ограничении числа приемных детей в одной семье.

Для адекватного подбора будущих родителей необходимо создать качественную систему подготовки органов опеки, — такое мнение в интервью ТАСС высказала руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», член Общественной палаты Елена Альшанская. Альшанская добавила, что в стране нет специализированных учебных заведений, которые готовят сотрудников органов опеки.