Министерство просвещения предлагает ужесточить требования к приемным родителям
Это связано с неутешительными выводами после проверок. Ведомство проанализировало серию трагических случаев в приемных семьях и пришло к выводу, что подбор будущих родителей был недостаточно тщательным, — рассказала глава ведомства Ольга Васильева. В министерстве считают, что нужно ввести дополнительное тестирование для будущих родителей. Речь также идет об ограничении числа приемных детей в одной семье.
Для адекватного подбора будущих родителей необходимо создать качественную систему подготовки органов опеки, — такое мнение в интервью ТАСС высказала руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», член Общественной палаты Елена Альшанская. Альшанская добавила, что в стране нет специализированных учебных заведений, которые готовят сотрудников органов опеки.
Комментарии2
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meteor1908 16 августа 2018 | 14:16
А если радикально: запретить усыновление? Американцам же запретили.
И как быть с насилием над собственными детьми? Запретить рожать всем, кто не имеет педагогического образования?
tvitov66 16 августа 2018 | 14:23
meteor1908: гнобить и обижать сирот это фишка ПУтивластия, ибо они малые и слабые, соответственно ответить не могут