Суд сегодня должен рассмотреть ходатайство следствия о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы сегодня должен рассмотреть ходатайство следствия о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик под домашний арест. Заседание было намечено на 12 часов, однако материалы дела к этому времени в суд не поступили, — сообщает корреспондент «Эху Москвы». Теперь рассмотрение первого дела назначено на 16 часов. Пока фигурантки так называемого дела «Нового величия» по-прежнему остаются в СИЗО.

Накануне в поддержку девушек в Москве состоялся «Марш матерей», в нём приняли участие несколько сотен человек. О решении поручиться за Павликову и Дубовик заявили два действующих депутата Госдумы от КПРФ – Валерий Рашкин и Сергей Шаргунов, а также экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Содержание Павликовой и Дубовик в СИЗО недопустимо и само дело вызывает множество вопросов, — сказал в интервью «Эху Москвы» Сергей Шаргунов. Шаргунов добавил, что многие дела по статьям об экстремизме выглядят надуманными. По его мнению, законы в этой области должны быть пересмотрены.