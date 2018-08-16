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14:00, 16 августа 2018

Денис Никандров приговорен к 5,5 годам лишения свободы по делу о взятке от представителей криминального мира

Экс-замначальник столичного управления СКР Денис Никандров приговорен к 5,5 годам лишения свободы по делу о взятке от представителей криминального мира. Ему не удалось избежать реального срока, несмотря на сотрудничество со следствием.

Отбывать наказание теперь уже бывший генерал-майор (согласно приговору, он лишен звания) будет в колонии строгого режима. Такое решение принял судья Андрей Гуров, поддержав требование обвинения. В то же время штраф в размере 65 миллионов рублей, он назначать не стал. Арест имущества отменил. Срок отбывания под стражей засчитывается с июля 2016 года.

Дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в материалах имеются документы под грифом «секретно». Суд проходил в особом порядке, так как обвиняемый признал вину и заключил сделку со следствием. Об этом сообщил представитель гособвинения Игорь Потапов.

Защита намерена обжаловать приговор.

По версии следствия, Никандров был одним из высокопоставленных сотрудников СКР, которые в середине 2016 года получили 1 миллион долларов от подручных вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, за освобождение из СИЗО и смягчение приговора его ближайшего помощника Андрея Койчукова по прозвищу Итальянец. Тот был арестован после перестрелки на Рочдельской улице в Москве.

Напомним, Денис Никандров ранее участвовал в ряде громких расследований, в том числе второго дела ЮКОСа.

Защита бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления СК по Москве Дениса Никандрова, осужденного за взятку, обжалует приговор. Об этом рассказал его адвокат Павел Черняк.

Это мягкий приговор, по всей вероятности решающую роль сыграли признательные показания и сотрудничество со следствием, — сказал в интервью «Эху Москвы» главный редактор сайта «Медиазона» Сергей Смирнов. Смирнов добавил, что возбуждение дела против экс-главы московского СК Александра Дрыманова имело ключевое значение для ФСБ.

Дело Никандрова и других высокопоставленных сотрудников Следственного комитета связано со сменой элит внутри системы, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политолог Кирилл Рогов. По мнению Рогова, задачи системной борьбы с коррупцией с помощью дел по этим статьям нет.

Комментарии

3

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jamba 16 августа 2018 | 14:09

Эх, времена, эх, нравы!;))) За то, что генерал поступил на службу в банду, всего пятерка, без штрафа!;)))))))))))))))И что забавно, ничьих чувств это не оскорбляет, никто не возмущен!?)))))

ed10075 16 августа 2018 | 14:17

Не мало жизней искалечил Никандров, не мало судеб сломал, зарабатывая генеральские лампасы.
Вот все причиненное им зло и вернулось к нему бумерангом.

(комментарий скрыт)

clandestino 16 августа 2018 | 14:27

Вот интересно; Улюкаев, который как бы взял у своего же и по своим служебным обязанностям бороться со взятками не должен получает 8, а начальник следаков, который именно взятки должен пресекать берёт у врага и получает 5 5 без штрафа. Где логика? Может быть, ни тот, ни другой не брали и осудили их за что-то другое и я не правильно понимаю, где свои и где чужие? Ну, по крайней мере, хоть мирное-то население осталось для них вражеским лагерем?

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