Мосгорсуд оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова до 19 сентября

По данным защиты, есть основания полагать, что протокол допроса бухгалтера «Седьмой студии» Ларисы Войкиной был сфальсифицирован, а потому не может служить доказательством вины и основанием для продления домашнего ареста. Новый текст протокола существенно отличается от оригинала и усиливает обвинительную составляющую, подчеркнула адвокат Рената Литвина. По ее словам, на его основе решались вопросы об избрании меры пресечения и продления домашнего ареста.

Кроме того, адвокат представила ходатайство о протоколах допросов дочерей Нины Масляевой. Защита обратила внимание на ответ сотрудника ФСБ, адресованный следователям. В справке указано, что не подтверждена информация о слежке за дочерями Масляевой. Заявления о слежке — одна из причин для заключения Кирилла Серебренникова под домашний арест. Следствие просило приобщить к делу некие материалы о наличии у Кирилла Серебренникова вида на жительства в Латвии и земельного участка, а также о планах выехать в Париж. Прокурор указывал, что режиссер может скрыться или оказать давление на других участников процесса. Ходатайство о продлении ареста незаконно и необоснованно, художественный руководитель «Гоголь-центра» не намерен скрываться и не может, поскольку изъят паспорт и вид на жительство, указал адвокат Дмитрий Харитонов. Он призвал провести допросы всех участников проекта «Платформа».

Кирилл Серебренников сказал, что его год держат под домашним арестом под надуманными обвинениями и следствие за его персональный год театра не предоставило убедительных доказательств, почему необходимо быть изолированным от общества. По словам режиссера, все это время он думал, кто хотел уничтожить театр и его лично. И нашел ответ, — это те, кто хочет напугать всех, кто связан с театром.

Защита ходатайствовала о залоге и предлагала вместо домашнего ареста наложить ряд запретов.