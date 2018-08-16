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Эксклюзив Эха 13:36, 16 августа 2018

Следствие просит заключить под стражу подозреваемую в создании экстремистского сообщества из-за репостов пенсионерку

Следствие в Тольятти обратилось в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемой в создании экстремистского сообщества из-за репостов во «ВКонтакте» пенсионерки Любови Кузаевой. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Тимур Мифтахутдинов.

«Вчера ее задержали на 48 часов, предъявили обвинения по 10 эпизодам, это порядка 5 статей. Все они экстремистской направленности, в том числе и создание экстремистского сообщества. Сегодня следователь вышел в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня будет судебное заседание», — рассказал адвокат. Он добавил, что Л.Кузаева отрицает свою причастность к репостам и публикациям экстремистского материала и утверждает, что ее ноутбук находился в общем пользовании, так что «любой мог в принципе сесть и выложить все, что угодно» в сеть.

Он пояснил, что в 2017 году в отношении его подзащитной было возбуждено два уголовных дела экстремистской направленности. «С сентября 2017 года она находилась в статусе «подозреваемая» вплоть до прошлой пятницы. Мы в последующем узнали, что были возбуждены еще два уголовных дела в отношении иных лиц также экстремистской направленности и Кузаева стала фигуранткой этих дел, будучи допрошенной в качестве подозреваемой», — сказал Т. Мифтахутдинов.

По его словам, Л.Кузаева находится в изоляторе временного содержания, откуда ее приведут в суд, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Комментарии

22

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ivfn 16 августа 2018 | 13:41

Активист ,политик ,общественный деятель,журналист ,артист ИТД и ИТД и ИТД. А тепь и пенсионер . // пенсионерки Любови Кузаевой// МДА!!!!!!

danko1 16 августа 2018 | 13:45

ivfn: Неужели эта экстремистка призывала соблюдать Конституцию?
Тогда на пожизненное её. И пенсию не выплачивать.
И остальных пенсионеров тоже для экономии ПФ.

zor 16 августа 2018 | 14:07

danko1: Еще хуже!Она призывала жить по совести.
Говорит ,мол не хочу жить по понятиям,а хочу жить по совести.
И еще публично что то о десяти заповедях распространялась и угрожала людям при исполнении каким то явреем на кресте,мол он покарает вас на каком то свете.

Сейчас органы выясняют личность это яврея на кресте-он и есть главный екстремист и зачинщик.
Поймают,так крест ему благом покажется,как попадет в ярославскую или какую другую колонию.


danko1 16 августа 2018 | 14:16

zor: Жить по совести- это вообще оскорбление Гундяева и его попов, презирающих Заповеди.

grigol331 16 августа 2018 | 13:48

ivfn: А тепь и пенсионер
_____
Заслужила. Думаете, это легко годами расшатывать устои и подрывать основы?

vezdehod 16 августа 2018 | 14:16

По России слух прошёл...Убирайте со своих страниц Чебурашку - его подозревают в Экстремизме.

midnightblues 16 августа 2018 | 13:44

Правильно
Пора
Я сам знаю еще несколько экстремистов
Могу подсказать-это Симонян некая
Она под чужими именами пишет ужасные вещи и даже бегает с флагом америки по улицам без белья
Надо брать

arkadiy48 16 августа 2018 | 13:44

Гестапо!

irdo 16 августа 2018 | 14:04

arkadiy48:
Гестапо!
===========
Враги РФ оказывается пенсионерки и юные девушки.
Так победимЪ их.
Гестапо отдыхает.

sparky 16 августа 2018 | 13:52

Коня экстремизмом подстрелит, а надо - избу подожжет.
Пенсионерки - скрепа России. Повышают скорость роста званий хиляков в погонах.

hiryrg 16 августа 2018 | 13:53

Опять VK! Люди удаляйтесь из VK!

askol2016 16 августа 2018 | 13:53

Надо обрезать финансирование и разогнать наполовину СК, а центр Э вообще упразднить! А то путинизм расплодил этих бездельников в погонах и загнать джина в бутылку уже не может

danko1 16 августа 2018 | 13:58

askol2016: Не для того Путин плодил этих стукачей, чтоб закрывать эти конторки.
Теперь в помощь к профессиональным стукачам организовали стукачей-любителей.
В Барнауле студентки уже профессионально оскорбляются, выискивая старые записи в интернете.
Сейчас по их заявлениям одновременно 2 уголовных дела в суде рассматриваются.

midnightblues 16 августа 2018 | 13:59

askol2016: https://www.youtube.com/watch?v=TL8GDz-YkVU
Сначала давайте-ребята чтоб своим друзьям соловьям с бабаянами бока намнут
устроить можно

yralez 16 августа 2018 | 13:55

Если не посадят, то не получать премий, и лычек.
Будут стараться.
Попона поможет погонам.

pionerka Зинаида Сацкая 16 августа 2018 | 13:55

Делириум тременс. Скоро чертей ловить начнут.

irdo 16 августа 2018 | 14:07

pionerka:
Делириум тременс. Скоро чертей ловить начнут.
==========
Покемонов уже ловили.

vladimir1967 16 августа 2018 | 13:57

Борьба с детьми и пенсионерам, вот до чего довели скрепы величия власть.

severnaj 16 августа 2018 | 14:03

Правильно, тащите ее в кутузку, а пенсию у старушки аннулировать ....в пользу беднеющего Путина, тьфу, государства, то бишь. Все равно она там долго не протянет.

irinakingsize1 16 августа 2018 | 14:03

А че, у пенсионеров теперь только два пути: не дожить до пенсии или дожить, но сесть?

lisitsa1962 16 августа 2018 | 14:16

Абсолютно без уважения отношусь к российской судебной системе. НО из любопытства посмотрела что ж это за Лобовь Кузаева. Она не просто пенсионерка, типа "отрядов Путина"
"В Тольятти бывшего руководителя самарской «Общины коренного русского народа» Любовь Кузаеву заподозрили в том, что она говорила своим сторонникам размещать «ВКонтакте» экстремистские материалы. "
А что ж это за "община"?
«Общинами коренного русского народа» называют региональные отделения организации Русская Республика Русь,
А что такое Эта самая РРР? Посмотрела их сайт. Это такой дурдом на выезде.....
"За свободу и независимость Русского Народа!
1 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА ОБЪЯВЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ РУССКОГО НАРОДА!
Р О С С И Я
РУССКАЯ РЕСПУБЛИКА - РУСЬ
на Добро - только Добром, на Зло - по Справедливости!
на Русской Земле - Власть Русским Советам!
Русскому Народу - Русский Социализм!" - (вот это особенноинтересный лозунг, НСДАП сразу вспоминается)
Наше политико-правовое определение национализма.
национализм– это священный долг по отставиванию священного права на жизнь и процветание своей семьи, рода, народа, нации на своей земле, признавая в рачной степени это священное право за другими ! "
Даже собственная государственная печать у них есть...:))))

Вот только кто-нибудь пусть теперь гавкнет на украинских националистов, всех отсылаю к Кузаевой. Кстати, ни Новая Газета, ни Эхо не опубликовали фото пенсионерки. Почему? А потому что, прочитав новость, люди представляют бедную худенькую старушку с палочкой. А этой пенсионерке нет и 50ти, она сыта, бодра и весела, и от какого ведомства она пошла на пенсию - можно только догадываться

trans 16 августа 2018 | 14:25

Для путинской власти экстремисты те, кто выступает против коррупции и беспредела власти. А кто страну разворовывает, так те эффективные менеджеры и патриоты.

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