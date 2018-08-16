Следствие просит заключить под стражу подозреваемую в создании экстремистского сообщества из-за репостов пенсионерку

Следствие в Тольятти обратилось в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемой в создании экстремистского сообщества из-за репостов во «ВКонтакте» пенсионерки Любови Кузаевой. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Тимур Мифтахутдинов.

«Вчера ее задержали на 48 часов, предъявили обвинения по 10 эпизодам, это порядка 5 статей. Все они экстремистской направленности, в том числе и создание экстремистского сообщества. Сегодня следователь вышел в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня будет судебное заседание», — рассказал адвокат. Он добавил, что Л.Кузаева отрицает свою причастность к репостам и публикациям экстремистского материала и утверждает, что ее ноутбук находился в общем пользовании, так что «любой мог в принципе сесть и выложить все, что угодно» в сеть.

Он пояснил, что в 2017 году в отношении его подзащитной было возбуждено два уголовных дела экстремистской направленности. «С сентября 2017 года она находилась в статусе «подозреваемая» вплоть до прошлой пятницы. Мы в последующем узнали, что были возбуждены еще два уголовных дела в отношении иных лиц также экстремистской направленности и Кузаева стала фигуранткой этих дел, будучи допрошенной в качестве подозреваемой», — сказал Т. Мифтахутдинов.

По его словам, Л.Кузаева находится в изоляторе временного содержания, откуда ее приведут в суд, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.