В Московской области принят закон об обязательной борьбе с борщевиком
Теперь граждане и юридические лица будут обязаны удалять это ядовитое растение до начала цветения. В противном случае, им будет грозить штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам – даже до одного миллиона.
Комментарии8
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ajsenev 16 августа 2018 | 13:39
Сначала допустили захват почти всей территории области, а теперь спохватились.
cattt 16 августа 2018 | 14:01
ajsenev: Сталинисты подложили нам флористическую бомбу.
dari_vari 16 августа 2018 | 13:41
Молотые семена борщевика - бесподобная приправа для оливок и маслин. И это не шутка.
askol2016 16 августа 2018 | 13:45
dari_vari: а если самокрутку скрутить, эффект будет, как от анаши!
irdo 16 августа 2018 | 14:13
dari_vari:
Молотые семена борщевика - бесподобная приправа для оливок и маслин. И это не шутка.
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Мак извели.Теперь за борщевик принялись.
Лебеде и сныти с одуванчиками приготовиться.
aleks50 Алексей Клубников 16 августа 2018 | 13:41
А кто станет штрафовать Воробьёва? В области вдоль дорог это растение совсем не редкость. Что то мне подсказывает, что бабульку дачницу оштрафуют, а его наградят.
askol2016 16 августа 2018 | 13:43
Теперь тысячи гэбнюков и ментов будут шариться вдоль участков деревенских граждан и высматривать опасные растения. Этакие "ботаники в погонах" со штрафными квитками. Да еще свору казаков с нагайками подключат...
vilingrad 16 августа 2018 | 13:57
Работает государство, работает! И Крым отобрали, и борщевик...борем:)