Северная Корея заморозила все заявки на визы для иностранцев до 9 сентября
Причины не называются. По данным газеты Индепендент, скорее всего, это временная мера, которая призвана разгрузить гостиницы и обеспечить передышку туристическому сектору Северной Кореи во время повышенного спроса. 9 сентября в Пхеньяне должно состояться торжественное мероприятие по случаю 70-летия основания КНДР. На них ожидается большое количество туристов, журналистов и дипделегаций.
Комментарии4
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neyexo 16 августа 2018 | 13:54
целее будут - иностранцы
agamasat 16 августа 2018 | 13:57
Инфраструктура КНДР не выдержала наплыва туристов. Теперь будут копить ресурсы к "бархатному сезону"!)
vladimir1967 16 августа 2018 | 14:06
Неужели у кого-то есть желание ездить в гости к людоеду?
vezdehod 16 августа 2018 | 14:11
Это было сделано по просьбе московского Оленевода - выборы однако.