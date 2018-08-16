Z Архив новостей новости
5 14 6 1130
Эксклюзив Эха 13:30, 16 августа 2018

Дорогомиловский суд усилил меры безопасности в связи с рассмотрениемдела фигуранток дела «Нового величия»

Дорогомиловский суд Москвы усилил меры безопасности в связи с рассмотрением ходатайства следствия о переводе из-под стражи под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Напомним, их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Накануне в Москве состоялся Марш матерей в защиту девушек.

Общество должно приложить максимум усилий, чтобы они оказались на свободе, — сказал «Эху Москвы» политик Дмитрий Гудков. По словам Гудкова, наказаны должны быть также те, кто сфабриковал данное уголовное дело.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

bozk 16 августа 2018 | 13:39

ВКС подняты по тревоге. Матери детей идут !

ivfn 16 августа 2018 | 13:45

bozk:
Пвликова не ребенок. Взрослый человек. Ну вляпалась в нехорошую историю,нахрена ее пиарить. Она сама то хочет этого? Посмотрите верашний марш Матерей. Половина малолетки и мужчины. Даже Быков засветился. Вот от таких Быковых и охраняют.

(комментарий скрыт)

tvitov66 16 августа 2018 | 13:55

ivfn: суд у нас народный и главное что СПРАВЕДЛИВЫЙ ... потому и побаивается ...

ivfn 16 августа 2018 | 14:20

tvitov66:
//потому и побаивается ...//
А вы видимо ГЕРОЙ!!!!!!?Однако. Уж такой герой ,как Макаров

cattt 16 августа 2018 | 14:07

ivfn: Примут меры по сокрытию подтасовок и фальсификаций правоохренительных оргаеов.

ivfn 16 августа 2018 | 14:18

cattt:
Неудачно обратились. Поговорите с danko

max3446 16 августа 2018 | 14:28

ivfn: Быков мать, ой умора )))

vezdehod 16 августа 2018 | 14:05

bozk:
ВКС подняты по тревоге. Матери детей идут !
===================================================================================================
Военно-морской флот приведён в полную боевую готовность - пограничникам выдали свежих псов "Алых"

irinakingsize1 16 августа 2018 | 13:46

Тююююю...А чаво спужались? Если бы родители были готовы бороться за своих детей, то давно бы колья из оград повыдергивали. На Майдане родители защитили своих детей-до сих пор кое-кто в штаны подпускает. А тут выйдут папы с игрушками и постоят пока их в автозак не погрузят. Делов-то!

plank1957 16 августа 2018 | 13:52

Росгвардию в ружье, полиции максимальное усиление, СКР перевести на казарменное положение. ВС привести в повышенную боевую готовность, подготовить приказ о призыве резервистов.

max3446 16 августа 2018 | 14:00

Появилось видео, в Ютубе оно есть, на котором мужчина, называющий себя Русланом Костыленковым, говорит, что задержан за создание организации «Новое величие». Он утверждает, что целью организации были «трибунал над членами правящей верхушки» и «отмена репрессивных действующих законов и Конституции»; для этого участники собирались проводить митинги и «акции прямого действия против сотрудников правоохранительных органов», для чего «выезжали на тренировки по стрельбе и по киданию „коктейля Молотова“».

Стрельба и кидание коктейлями молотова... а теперь либеральное оппозиционное отребье ответе, если этих чудовищ отпустят и она вот так сожгут ваше жилье или машину а заодно ранят или убьют кого-нибудь выстрелами из ваших родственников, также за них анусы рвать будете, дескать ну это же дети или обвинять власти в том что они не пресекли преступную деятельность экстремистского сообщества?

Кстати читал что у Павликовой дома были значки ничтожество наврального. Это уже говорит о ней с худшей стороны.

vezdehod 16 августа 2018 | 14:09

max3446:
Кстати читал что у Павликовой дома были значки ничтожество наврального. Это уже говорит о ней с худшей стороны.
===============================================================================================
Недоумок...Если у тебя покопаться дома. то можно обнаружить Ледоруб, которым был убит Троцкий.

cattt 16 августа 2018 | 14:09


max3446: Кончай брехать то! Мы и так знаем, что ты чемпион.

ivfn 16 августа 2018 | 14:27

max3446:
Все так и было. НОвое величие это наследие Мальцева. Артподготовку помните. Их видите ли справоцировали ФСБ. А если бы Павликову позвали проституцией заняться или банк грабить. В 18 лет надо думать головным мозгом ,а не спинным.
Караулова Варвара Павловна родилась 29 ноября 1995 года[, окончила школу с золотой медалью и поступила на Философский факультет МГУ
Такая же по возрасту и тоже позвали в ИГИЛ.
Пуссек такого же возраста тоже позвали в зоомузей трахаться . Однако

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 263 6 6066 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 172 6 14225 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт о вводе санкций в отношении России После 15-дневного периода уведомления Конгресса эти санкции вступят в силу с момента публикации извещения в Федеральном регистре, как ожидается, примерно 22 августа 2018 года…

5 235 6 43719 09.08
Kполитика, санкции, сша, мнения
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 138 6 18155 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

А надо будет – ногами будем пинать, а надо будет – повесим публично на площади. И ничего вы не сделаете. Понимаете, это то, что называют выученной беспомощностью…

5 316 6 29755 10.08
#слушать 01:46:35 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 142 6 13105 13.08
Kмосква, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 89 6 8485 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 111 6 12127 10.08
Kмосква, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 295 6 34453 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 256 6 30144 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Я не верю, что политических журналистов по политическим мотивам надо убивать в Африке. Всё это можно сделать гораздо проще, как Немцова под стенами Кремля…

5 88 6 18245 09.08
#слушать 36:20 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Надеюсь, мое поручительство поможет освобождению Я не знаю, что ещё можно сделать, — и делаю, что могу…

5 113 6 14450 09:17
Kобщество, сизо, мнения
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 347 6 44512 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 85 6 11276 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Аню Павликову не выпустили Раз «лицо содержится под стражей» – то выпустить его живым нельзя. А то, что лицо – это совсем юная девушка, – судье с прокурором наплевать…

5 65 6 14611 09.08
Kобщество, правосудие, рф, мнения
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 160 6 22828 11.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события

Популярное за неделю

Новости

В Москве закончился «Марш матерей» в поддержку двух фигуранток так называемого дела «Нового величия» Участники требовали отпустить Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО…

5 26 6 33324
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путину всё время кажется, что его загоняют в угол. На самом деле, он загоняет в угол Россию. Как в случае Сенцова, так и в случае бедной девочки Анны Павликовой. Почему она сидит – чтобы был пример, чтобы другие тряслись…

5 152 6 126838 11.08
#слушать 47:39 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование

«К 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого»
2964906
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 17 6 4498 12.08
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Довыпендривался Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)»...

5 655 6 487267 09.08
Kобщество, мнения
Блоги

+ Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной Беспилотник обнаружил две колонны из восьми грузовиков каждая…

5 506 6 163114 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7187963
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3615147

Сегодня в эфире