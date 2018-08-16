Дорогомиловский суд усилил меры безопасности в связи с рассмотрениемдела фигуранток дела «Нового величия»

Дорогомиловский суд Москвы усилил меры безопасности в связи с рассмотрением ходатайства следствия о переводе из-под стражи под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Напомним, их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Накануне в Москве состоялся Марш матерей в защиту девушек.



Общество должно приложить максимум усилий, чтобы они оказались на свободе, — сказал «Эху Москвы» политик Дмитрий Гудков. По словам Гудкова, наказаны должны быть также те, кто сфабриковал данное уголовное дело.