Дорогомиловский суд усилил меры безопасности в связи с рассмотрениемдела фигуранток дела «Нового величия»
Дорогомиловский суд Москвы усилил меры безопасности в связи с рассмотрением ходатайства следствия о переводе из-под стражи под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Напомним, их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Накануне в Москве состоялся Марш матерей в защиту девушек.
Общество должно приложить максимум усилий, чтобы они оказались на свободе, — сказал «Эху Москвы» политик Дмитрий Гудков. По словам Гудкова, наказаны должны быть также те, кто сфабриковал данное уголовное дело.
Комментарии14
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bozk 16 августа 2018 | 13:39
ВКС подняты по тревоге. Матери детей идут !
ivfn 16 августа 2018 | 13:45
bozk:
Пвликова не ребенок. Взрослый человек. Ну вляпалась в нехорошую историю,нахрена ее пиарить. Она сама то хочет этого? Посмотрите верашний марш Матерей. Половина малолетки и мужчины. Даже Быков засветился. Вот от таких Быковых и охраняют.
tvitov66 16 августа 2018 | 13:55
ivfn: суд у нас народный и главное что СПРАВЕДЛИВЫЙ ... потому и побаивается ...
ivfn 16 августа 2018 | 14:20
tvitov66:
//потому и побаивается ...//
А вы видимо ГЕРОЙ!!!!!!?Однако. Уж такой герой ,как Макаров
cattt 16 августа 2018 | 14:07
ivfn: Примут меры по сокрытию подтасовок и фальсификаций правоохренительных оргаеов.
ivfn 16 августа 2018 | 14:18
cattt:
Неудачно обратились. Поговорите с danko
max3446 16 августа 2018 | 14:28
ivfn: Быков мать, ой умора )))
vezdehod 16 августа 2018 | 14:05
bozk:
ВКС подняты по тревоге. Матери детей идут !
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Военно-морской флот приведён в полную боевую готовность - пограничникам выдали свежих псов "Алых"
irinakingsize1 16 августа 2018 | 13:46
Тююююю...А чаво спужались? Если бы родители были готовы бороться за своих детей, то давно бы колья из оград повыдергивали. На Майдане родители защитили своих детей-до сих пор кое-кто в штаны подпускает. А тут выйдут папы с игрушками и постоят пока их в автозак не погрузят. Делов-то!
plank1957 16 августа 2018 | 13:52
Росгвардию в ружье, полиции максимальное усиление, СКР перевести на казарменное положение. ВС привести в повышенную боевую готовность, подготовить приказ о призыве резервистов.
max3446 16 августа 2018 | 14:00
Появилось видео, в Ютубе оно есть, на котором мужчина, называющий себя Русланом Костыленковым, говорит, что задержан за создание организации «Новое величие». Он утверждает, что целью организации были «трибунал над членами правящей верхушки» и «отмена репрессивных действующих законов и Конституции»; для этого участники собирались проводить митинги и «акции прямого действия против сотрудников правоохранительных органов», для чего «выезжали на тренировки по стрельбе и по киданию „коктейля Молотова“».
Стрельба и кидание коктейлями молотова... а теперь либеральное оппозиционное отребье ответе, если этих чудовищ отпустят и она вот так сожгут ваше жилье или машину а заодно ранят или убьют кого-нибудь выстрелами из ваших родственников, также за них анусы рвать будете, дескать ну это же дети или обвинять власти в том что они не пресекли преступную деятельность экстремистского сообщества?
Кстати читал что у Павликовой дома были значки ничтожество наврального. Это уже говорит о ней с худшей стороны.
vezdehod 16 августа 2018 | 14:09
max3446:
Кстати читал что у Павликовой дома были значки ничтожество наврального. Это уже говорит о ней с худшей стороны.
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Недоумок...Если у тебя покопаться дома. то можно обнаружить Ледоруб, которым был убит Троцкий.
cattt 16 августа 2018 | 14:09
max3446: Кончай брехать то! Мы и так знаем, что ты чемпион.
ivfn 16 августа 2018 | 14:27
max3446:
Все так и было. НОвое величие это наследие Мальцева. Артподготовку помните. Их видите ли справоцировали ФСБ. А если бы Павликову позвали проституцией заняться или банк грабить. В 18 лет надо думать головным мозгом ,а не спинным.
Караулова Варвара Павловна родилась 29 ноября 1995 года[, окончила школу с золотой медалью и поступила на Философский факультет МГУ
Такая же по возрасту и тоже позвали в ИГИЛ.
Пуссек такого же возраста тоже позвали в зоомузей трахаться . Однако