Требования к приемным родителям в России будут ужесточены
По словам министра просвещения Ольги Васильевой, максимальное число приемных детей в семье ограничат. Кандидаты в усыновители будут проходить более серьезное психологическое обследование. Министерство просвещения уже подготовило соответствующий закон. Ранее за реформу органов опеки выступила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Комментарии3
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oldpartizan 16 августа 2018 | 13:37
только членам едра и истинно православным разрешат?
grigol331 16 августа 2018 | 13:51
Кандидаты в усыновители будут проходить более серьезное психологическое обследование: не более трёх фанфуриков бояры на кандидатское рыло в день.
irdo 16 августа 2018 | 14:09
Требования к приемным родителям в России будут ужесточены
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Аукнулся закон Ирода