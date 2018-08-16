Защита обжалует приговор бывшему первому замглавы столичного главка Следственного комитета Денису Никандрову

Сегодня он был приговорен к 5 с половиной годам колонии за получение взятки. При этом суд не стал назначать ему штраф, но лишил звания генерал-майора юстиции. Дело рассматривали в особом порядке, поскольку Никандров заключил сделку со следствием и признал вину.