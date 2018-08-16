Защита обжалует приговор бывшему первому замглавы столичного главка Следственного комитета Денису Никандрову
Сегодня он был приговорен к 5 с половиной годам колонии за получение взятки. При этом суд не стал назначать ему штраф, но лишил звания генерал-майора юстиции. Дело рассматривали в особом порядке, поскольку Никандров заключил сделку со следствием и признал вину.
Комментарии1
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jamba 16 августа 2018 | 14:12
Да, попросит ужесточить! В штатах, за прямое сотрудничество с мафией, дают от 25 до пожизненного! Там, это тягчайшее федеральное преступление! У нас, как будто бы на митинг к Навальному сходил;))))))))))))))))))