Впервые согласованный в России гей-парад так и не состоится

Власти Новоульяновска все же его запретили.

Мэр города Геннадий Деникаев отменил решение о проведении мероприятия в поселке Яблоневый, который ранее разрешила глава администрации города Светлана Косаринова. Он подчеркнул, что это не было согласовано ни с ним, ни с Городской думой. В интервью местному изданию «Улновости» глава Новоульяновска отметил, что городские власти «намерены защищать традиционные семейные ценности и, прежде всего, наших детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Он напомнил, что соответствующую статью в административном кодексе никто не отменял. По его словам, депутаты гордумы намерены выйти с предложением на законодательном уровне ужесточить наказание по этой статье.

О том, что глава городской администрации согласовала первый в стране гей-парад, ранее сообщил на своей странице во «ВКонтакте» лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев. Он назвал Косаринову «самым смелым человеком в России». По его словам, акцию разрешили провести 26 августа в поселке Яблоневый, где официально проживают семь человек. При этом, согласовали 300 участников.

Сама Косаринова ситуацию не комментирует