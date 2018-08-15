Роскомнадзор вынес изданию 7х7 предупреждение за пропаганду наркотиков

Ее ведомство усмотрело в мартовском интервью члена Либертарианской партии Михаила Светова. В июне за это же интервью суд оштрафовал издание на 800 тысяч рублей. Главному редактору – Софье Кропоткиной – выписали штраф размером 40 тысяч.

«У нас уже было такое в нашей работе, когда за одно и то же нарушение нас сначала штрафовали, привлекали к ответственности одним путем, а потом выносили предупреждения за то же самое нарушение», — рассказал заместитель главного редактора «7х7» Максим Поляков.

Он также пояснил, что в интервью М.Светов «рассуждал о вреде наркотиков и Роскомнадзор пришел к выводу, что употреблять героин, по их мнению, гораздо более безопасно, чем синтетические наркотики». «То есть в этом и состоит нарушение», — сказал заместитель главреда.

М.Поляков добавил, что редакция интернет-издания не согласна ни с решением мирового суда Сыктывкара о штрафе, ни с предупреждением Роскомнадзора, и расценивает это как «попытку давления на редакцию». «Следующее заседание будет 30 августа, и мы будем на этом заседании вновь предъявлять аргументы, которые, по нашему мнению, доказывают, что никакого нарушения в публикации интервью на нашем сайте не было», — сказал он.