Рядом с местом убийства российской съемочной группы в Центральной Африке нашли следы лагеря

По словам местных жителей, там около 10 человек поджидали россиян. Это рассказали представители Независимой расследовательской группе – на данный момент там рассматривают две основные версии убийства российских журналистов. Обе не исключают причастности российских наемников, — рассказал инициатор расследования Михаил Ходорковский.

Российская съемочная группа погибла в Центральной Африке в конце июля.