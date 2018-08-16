Рядом с местом убийства российской съемочной группы в Центральной Африке нашли следы лагеря
По словам местных жителей, там около 10 человек поджидали россиян. Это рассказали представители Независимой расследовательской группе – на данный момент там рассматривают две основные версии убийства российских журналистов. Обе не исключают причастности российских наемников, — рассказал инициатор расследования Михаил Ходорковский.
Российская съемочная группа погибла в Центральной Африке в конце июля.
Комментарии10
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trans 16 августа 2018 | 13:10
...а в лагери наши визитку Яроша....
fig_vvam 16 августа 2018 | 13:19
trans: А причем здесь Ярош?
Убивали журналистов российские наемники из ЧВК Вагнера.
Сейчас это уже практически достоверно.
danko1 16 августа 2018 | 13:25
fig_vvam: А визитку "Яроша" подкинули наемники ЧВК Вагнера.
oldpartizan 16 августа 2018 | 13:35
где ватная бригада с воплями о том, что там лично Ходорковский квартировал..
slovoidelo199 16 августа 2018 | 13:33
fig_vvam: но визитки Яроша у них тоже были.
И не сомневайтесь.
agamasat 16 августа 2018 | 13:21
Если уже две версии подразумевают причастность россии, то можно давать 100% вероятность, что ихтамнебыло, а местные аборигены купили оружи и боеприпасы в военторге - кстати, обеспечиваемых совершенно точно россией.
dicklyu 16 августа 2018 | 13:35
*
Да , печально.
Трагедия произошла в густо населённом районе на шоссе RN8 раньше 22:00
севернее города Sibut, недалеко от города, в пригороде.
Место трагедии уникальное - удобно для засады, там некуда свернуть,
по обе стороны от шоссе лес, болото, реки. Мимо НЕ проедешь.
Всё случилось прямо на шоссе RN8 чуть севернее деревни Kene (fr).
Тут вдоль дороги сплошной чередой тянутся жилые населённые пункты -
посёлки, деревни. Вплотную к дороге встречаются поля и огороды.
Сельское хозяйство, промыслы: древесину перерабатывают, рыбу ловят,
небольшие плантации - что-то выращивают, скотину держат, живут.
Тут полно людей. Густонаселённый район.
Тут тихо. Относительно безопасно.
Такие убийства тут нечастые.
Трагедия произошла вечером, а НЕ ночью, ранее 22:00.
Многочисленные местные жители видели эти события абсолютно точно.
Что мешает их незаметно опросить ? По горячим следам ?
Пока события были недавно.
*
nikolaitschi 16 августа 2018 | 13:37
Если бы там нашли окурки Беломора, было бы ясно, что это ограбление с целью наживы. А так это просто нажива под видом ограбления. Единственная скрепа, не окутанная завесой лжи.
agamasat 16 августа 2018 | 13:50
nikolaitschi: ваша уверенность была озвучена сразу МИДом РФ, даже без проведения расследования, и стало всем понятна заинтересованность в том россии. Но факты - упрямая вещь. Они остаются в Природе вещей, как бы ты ни старался их принимать или нет. Поражает только одно, с какой готовностью россияне прикрывают преступления своей власти! Что вы такое, если не последние подлецы и суки?
s011ma 16 августа 2018 | 13:39
Следы лагеря удалось обнаружить благодаря оставленным там многочисленным пустым бутылкам из-под водки и окуркам "Беломора".