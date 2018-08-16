Бывшего замруководителя столичного управления СК Дениса Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима

Решение вынес Мосгорсуд. Он лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции и запретил в течение трех лет работать в правоохранительных органах, — сообщает агентство Интерфакс. Дело рассматривали в особом порядке, поскольку обвиняемый заключил сделку со следствием и признал вину. Никандрова обвинили в получении взяток от криминального авторитета Захария Калашова. Защита намерена обжаловать приговор.