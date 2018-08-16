Бывшего замруководителя столичного управления СК Дениса Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима
Решение вынес Мосгорсуд. Он лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции и запретил в течение трех лет работать в правоохранительных органах, — сообщает агентство Интерфакс. Дело рассматривали в особом порядке, поскольку обвиняемый заключил сделку со следствием и признал вину. Никандрова обвинили в получении взяток от криминального авторитета Захария Калашова. Защита намерена обжаловать приговор.
Комментарии8
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yralez 16 августа 2018 | 13:14
Простым полицаем придется начинать .....или вертухаем, там же, в той же колонии.
henry52 16 августа 2018 | 13:15
Интересно было бы посмотреть на генерала СК в "пидорке" и с кайлом в руках...
tks 16 августа 2018 | 13:16
ПОДЕЛОМ.
Чем больше путинской моли, пауков и тараканов взаимоуничтожится, тем лучше будет для оккупированной ими России.
golfinder 16 августа 2018 | 13:24
А по какой интересно статье ? Там наверное (специальный УК) самые тяжелые статьи это домашний арест, потом от 1 до 5 , ну и самая растрельная это даже язык не поворачивается сказать для таких сверхуважаемых господ- конфискация.
vasya_von_smetankin 16 августа 2018 | 13:30
Террариум единомышленников продолжает своё плодотворное сотрудничество.
ufalo 16 августа 2018 | 13:30
могли из приличия хоть 1 рубль взыскать, дабы другие знали- за всё надо платить!.
s011ma 16 августа 2018 | 13:37
Режим в колонии будет такой же строгий, как у Васильевой? И конфискованное месяца через два вернут с извинениями и, может, с процентами.
oldmen56 16 августа 2018 | 13:44
А сколько он в СИЗО отсидел? И сколько осталось?