Д.Гудков, поручившийся за фигуранток «Нового величия», считает, что общество должно сделать все, чтобы их вызволить
Председатель «Партии Перемен» Дмитрий Гудков, поручившийся за фигуранток дела «Новое величие» Анну Павликову и Марию Дубовик, если их отпустят под домашний арест, считает, что общество должно сделать все, чтобы вызволить обвиняемых. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Вчера я направил личное поручительство во все судебные инстанции по делу Анны Павликовой и Марии Дубовик, потому что в этой ситуации каждый должен сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь девочкам, которых сегодня садисты взяли в заложницы и пытают», — прокомментировал ситуацию Д.Гудков.
Он отметил, что если А.Павликовой и М.Дубовик, находящимся в СИЗО, изменят меру пресечения, «мы не должны останавливаться, потому что девочки не виновны» и не должны находиться даже под домашним арестом.
Д.Гудков добавил, что те, кто «фабриковал» это «позорное» дело должны быть наказаны.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, Валерий Рашкин, а также председатель «Партии Перемен» Дмитрий Гудков поручились за фигуранток дела «Новое величие» А.Павликову и М.Дубовик. Политики передали личные поручительства адвокатам обвиняемых.
Ожидается, что ходатайство следствия об изменении меры пресечения А.Павликовой и М.Дубовик будет рассмотрено сегодня в Дорогомиловском суде.
Комментарии1
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tks 16 августа 2018 | 13:07
При всех усилиях, даже если девчонок вытащат (дай Бог!), ублюдочные законы (статьи 148 и 282 УК РФ) имени редакции Владимира Владимировича Путина ОСТАНУТСЯ.