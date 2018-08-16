Д.Гудков, поручившийся за фигуранток «Нового величия», считает, что общество должно сделать все, чтобы их вызволить

Председатель «Партии Перемен» Дмитрий Гудков, поручившийся за фигуранток дела «Новое величие» Анну Павликову и Марию Дубовик, если их отпустят под домашний арест, считает, что общество должно сделать все, чтобы вызволить обвиняемых. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вчера я направил личное поручительство во все судебные инстанции по делу Анны Павликовой и Марии Дубовик, потому что в этой ситуации каждый должен сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь девочкам, которых сегодня садисты взяли в заложницы и пытают», — прокомментировал ситуацию Д.Гудков.

Он отметил, что если А.Павликовой и М.Дубовик, находящимся в СИЗО, изменят меру пресечения, «мы не должны останавливаться, потому что девочки не виновны» и не должны находиться даже под домашним арестом.

Д.Гудков добавил, что те, кто «фабриковал» это «позорное» дело должны быть наказаны.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, Валерий Рашкин, а также председатель «Партии Перемен» Дмитрий Гудков поручились за фигуранток дела «Новое величие» А.Павликову и М.Дубовик. Политики передали личные поручительства адвокатам обвиняемых.

Ожидается, что ходатайство следствия об изменении меры пресечения А.Павликовой и М.Дубовик будет рассмотрено сегодня в Дорогомиловском суде.