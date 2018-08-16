14 осужденных на Украине россиян написали письмо Путину с просьбой обменять их на украинских заключенных
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 14 осужденных на Украине россиян написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинских заключенных. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«На сегодняшний день 14 человек из того списка, которые предлагались украинской стороной российской для обмена написали заявление на имя Владимира Путина, чтобы он содействовал их обмену», — сказала Л.Денисова. По ее словам, причины обмена указываются разные.
Л.Денисова добавила, что украинская сторона делает все возможное, чтобы разрешить вопрос обмена заключенными. В частности, по ее словам, было отправлено письмо в гуманитарную подгруппу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске с предложением провести там переговоры 21-22 августа с участием российской и украинской уполномоченных по правам человека «по возможному обмену и возможному визиту, которые должны были бы случиться в соответствии с договоренностями, достигнутыми президентом Украины и президентом России».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
andreyoo 16 августа 2018 | 12:54
7...11...14... Флэшмоб ширится.
danko_badka 16 августа 2018 | 13:00
andreyoo: надеюсь бабка дано1 из маями написала? Она же на все митинги ходит.
andreyoo 16 августа 2018 | 13:01
Один вопрос.
Собств. Сенцова, ради которого все это затеяно считается на Украине, как и в свое время Надя, невинно осужденным.
Я уж не знаю кто там все эти россияне. Не исключаю, что часть может быть и просто уголовниками (подгребают под флешмоб всех с российским гражданством). Но уж парочка из них на Украине точно считаются террористами.
И Украина не добивается освобождения Сенцова, пересмотра дела, аппеляцией к международным судам ... а готова выпустить убийц и вурдалаков.
Второй вопрос.
Сенцов арестован раньше Нади.
Отчего украинская машина озаботилась им только сейчас. А все то время на него было плевать. В Раде только плакатики за Надю вешали.