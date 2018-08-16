14 осужденных на Украине россиян написали письмо Путину с просьбой обменять их на украинских заключенных

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 14 осужденных на Украине россиян написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинских заключенных. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На сегодняшний день 14 человек из того списка, которые предлагались украинской стороной российской для обмена написали заявление на имя Владимира Путина, чтобы он содействовал их обмену», — сказала Л.Денисова. По ее словам, причины обмена указываются разные.

Л.Денисова добавила, что украинская сторона делает все возможное, чтобы разрешить вопрос обмена заключенными. В частности, по ее словам, было отправлено письмо в гуманитарную подгруппу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске с предложением провести там переговоры 21-22 августа с участием российской и украинской уполномоченных по правам человека «по возможному обмену и возможному визиту, которые должны были бы случиться в соответствии с договоренностями, достигнутыми президентом Украины и президентом России».