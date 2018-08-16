Свидетельство о рождении в Москве начали выдавать при выписке из роддомов
Об этом говорится на сайте столичного правительства. Документы оформляют в 13 родильных домах. Вскоре, по словам чиновников, свидетельство можно будет оформить и во всех остальных.
Комментарии4
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timber_head 16 августа 2018 | 12:51
И на фига "улучшать" то, что и так работало? Чтоб побольше чиновников расплодить? Теперь во всех роддомах вместо улучшения положения врачей, посадят "загсовских" дам, сформируют Управление по управлению ими, Отделы в паре министерств и т.д. и т.п.
ostapbey 16 августа 2018 | 12:56
А ведь разумно..не в любой же деревне в военкомат доберешься.
А тут сразу в строю.
С ружьем даже..
ostapbey 16 августа 2018 | 13:00
Появился в семье хоть автомобиль, так и паспорт не получишь без учета..
Вот и там новый приказ Минобороны предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей. Усилится и контроль за «переписью» машин. Предполагается, что информацию о транспорте, находящемся в собственности юрлиц, военным будут передавать не только ГИБДД, Гостехнадзор и Росстат, но и налоговая служба. ..
Даже..
agamasat 16 августа 2018 | 13:04
новая раса образуется - москалиты. О них скоро будут писать легенды, как об атлантах.)