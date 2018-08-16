Мособлдума сегодня окончательно одобрила закон об обязательной борьбе с борщевиком

Штрафы за заросший этим растением участок начнут действовать 1 сентября. Физических лиц за нескошенный борщевик будут штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, должностных лиц – до 50 тысяч, юридических – до миллиона рублей, — сообщает агентство ТАСС.