Мособлдума сегодня окончательно одобрила закон об обязательной борьбе с борщевиком
Штрафы за заросший этим растением участок начнут действовать 1 сентября. Физических лиц за нескошенный борщевик будут штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, должностных лиц – до 50 тысяч, юридических – до миллиона рублей, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии12
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bozk 16 августа 2018 | 12:39
Ну Америка держись!! После борщевика за тебя возьмёмся!
tks 16 августа 2018 | 12:39
"Борщевик" - это такое кодовое название путорасов?
Пральна! Все на борьбу с борщевиком!!
grigol331 16 августа 2018 | 13:02
tks:
А освободившиеся площади засадить элитными сортами боярышника.
neyexo 16 августа 2018 | 12:43
А если на ничейном поле растет?
Кто у нас за все отвечает?
grigol331 16 августа 2018 | 13:06
neyexo:
Он галерный раб, косе не обучен.
ivfn 16 августа 2018 | 13:07
neyexo:
Администрация района
andre_klimov 16 августа 2018 | 12:44
Когда я был ребёнком, в Китае была всекитайская истерическая компания по уничтожению воробьёв. И как это они не додумались штрафовать своих граждан за то, что воробьи над ними пролетают?
pusto1 16 августа 2018 | 12:44
Про воробьев забыли, однако. НО все еще впереди.
general_123 16 августа 2018 | 12:46
Началась борьба с украинской кухней.
Ну или с тем, что её напоминает.
om7 16 августа 2018 | 12:52
Лишь бы что. Занять эфир всякой чушью, перенаправить мысли и усилия крепостных с реальных проблем на борьбу с растением. Ну если есть задача помочь страдающим аллергией - делайте просто своё дело, есть коммунальные службы, санэпидемнадзор.
byaka50 16 августа 2018 | 12:54
На очереди крапива?
oneoretwo 16 августа 2018 | 13:03
...это, безусловно, легче, чем строить современные мусоросжигательные заводы...