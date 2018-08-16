Бывшего руководителя самарской «Общины коренного русского народа» обвинили в организации экстремистского сообщества
Любовь Кузаеву задержали 2 дня назад. Сегодня следствие планирует ходатайствовать об аресте. Кузаеву обвинили по пяти статьям уголовного кодекса и 10 экстремистским эпизодам, — отмечает телеканал Дождь. Задержанная считает обвинения необоснованными и вымышленными. Ранее адвокаты Кузаевой сообщали, что ее заподозрили в размещении экстремистских материалов в соцсети ВКонтакте.
Комментарии3
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fig_vvam 16 августа 2018 | 12:40
Община "коренного русского народа" в Самаре это классно.
Представляю уровень дамы ее возглавлявшей.
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«Общины коренного русского народа» — региональные отделения организации Русская Республика Русь, которую возглавляет бывший член общества «Память» и РНЕ Виктор Кривов. Несколько «Общин коренного русского народа» ранее были признаны экстремистскими и запрещены в РФ.
Чем однообразнее политический ландшафт, тем заметнее в нем фигуры маргиналов — чудаков, умалишенных и проходимцев.
«Медиазона» с облегчением завершает галерею недооцененных харизматиков портретом Виктора Кривова — главы исполкома Госсовета Русской Республики Русь в составе Российской Федерации.
Русская Республика Русь была образована в составе Российской Федерации в 2003 году. Первое учредительное собрание состоялось в марте, на нем избрали Госсовет республики; на втором, которое прошло в декабре того же года, основатели приступили к формированию административно-управленческого аппарата.
После первого учредительного собрания о создании русской республики уведомили ООН, правительство России и администрацию президента. На красном флаге Руси решено было изобразить руну одал, которую республиканцы называют древним русским символом.
Верховным правителем учредительное собрание избрало Владимира Попова, однако в настоящее время республикой руководит 68-летний Виктор Кривов; он возглавляет исполком Госсовета. Место председателя Госсовета, то есть главы республики, сейчас вакантно.
Кривов рассказывает, что в 2003-м после собрания Попов исчез вместе с учредительными документами республики. Позже бумаги удалось вернуть. Кривов уверен, что верховного правителя Руси тогда госпитализировали в психбольницу. Сейчас Попов упоминается как верховный правитель на сайте другой Русской республики. Кривов считает, что это одна из «имитационных организаций»; в свою очередь, Попов своим указом отправил Кривова в отставку за превышение полномочий.
rash 16 августа 2018 | 12:52
Неплохо бы выяснить - какую из многочисленных этнических групп, населявших территорию ставшую позже Древней Русью, они считают "коренным русским народом".
calorad 16 августа 2018 | 13:06
rash: Только мокшане могут считаться коренным русским народом. Видно она откуда то узнала что является их прямым предком.