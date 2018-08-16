Бывшего руководителя самарской «Общины коренного русского народа» обвинили в организации экстремистского сообщества

Любовь Кузаеву задержали 2 дня назад. Сегодня следствие планирует ходатайствовать об аресте. Кузаеву обвинили по пяти статьям уголовного кодекса и 10 экстремистским эпизодам, — отмечает телеканал Дождь. Задержанная считает обвинения необоснованными и вымышленными. Ранее адвокаты Кузаевой сообщали, что ее заподозрили в размещении экстремистских материалов в соцсети ВКонтакте.